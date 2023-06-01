天文台發黃色暴雨警告　坪洲屯門雨勢特別大　每小時雨量逾70毫米

天文台在清晨5時15分發出黃色暴雨警告信號。天文台並於上午7時06分更新局部地區大雨提示稱，坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。 於上午6時23分，天文台預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午6時20分左右，大澳錄得每小時約100公里的猛烈陣風。 在過去一小時，本港錄得超過3000次雲對地閃電。



天文台3時15分發出雷暴警告，有效時間至早上8時30分。酷熱天氣警告於上午5時30分取消。 在上午5時55分左右，屯門錄得每小時約70公里的強陣風。在上午6時09分左右，沙洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。在上午6時20分左右，大澳錄得每小時約100公里的猛烈陣風。



（天文台網頁圖片）

（天文台網頁圖片）

天文台上午3時15分曾發特別天氣提示，位於廣東內陸的雷雨區正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響本港，市民早上出門前應留意天氣變化。 此外，預料強陣風吹襲香港，市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

在上午3時，強烈熱帶風暴瑪娃集結在高雄以東約560公里，預料向東北偏北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域。