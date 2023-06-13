天文台今第二度發特別提示：未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響

天文台下午4時10分發出特別天氣提示，指現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，可能在未來一兩小時影響本港，之後再於晚上7時45分再發出另一次特別天氣提示，預測未來一兩小時，香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。



【19:45】天文台再發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【16:10】天文台發出特別天氣提示，指現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼



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16:10--天文台發出特別天氣提示，指現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。

天氣雷達圖像。（天文台）

天文台於今日上午10時30分發出雷暴警告，有效時間延長至今日晚上7時正，預料香港有狂風雷暴。天文台提醒，雷暴發生時，如身處室外，請到安全地方躲避；並離開水面，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動，以及站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

根據天文台今天本港雨量分怖，截至下午4時，將軍澳一帶降雨率達每小時30至50毫米，沙田、西貢降雨率達每小時3至5毫米。

今天本港雨量分怖。（天文台）

天文台指，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東。而位於南海東北部的低壓區會在未來一兩日移向台灣一帶，預測本港地區今晚及明日天氣多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，明日氣溫介乎27至30度，吹和緩南至西南風。展望隨後兩三日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。