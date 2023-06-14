一道雷雨帶今晚（14日）由珠江口移至本港．天文台在晚上11時10分，發出黃色暴雨警告信號，連續兩晚發出黃雨警告；澳門氣象局則早本港20分鐘，發出紅色暴雨警告信號。

天文台近午夜發出局部地區大雨提示，指荃灣區的大帽山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。



天文台晚上11時雷達圖顯示，雷雨帶前方已覆蓋大嶼山、荃灣及葵青。（天文台圖片)

▼6月13日至14日 天文台發出黃色暴雨警告信號▼



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6月14日天氣

【23:50】天文台發出局部地區大雨提示：荃灣區的大帽山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

在截至晚上23:30的一個小時，荃灣區的大帽山（黃色範圍）的雨勢特別大。（天文台圖片)

【23:10】天文台發出黃色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。

【22:50】澳門氣象局發出紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸，建議市民避免在戶外或水浸地區活動，並密切留意天氣、道路交通及教育主管部門最新消息。

【22:00】天文台發特別天氣提示，指於珠江口附近的雷雨可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。

天文台雷達圖顯示，一道雷雨帶正由珠江口向東逼近香港。（天文台圖片)

天文台指，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸及南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下週初移入内陸，同時華南沿岸受西南氣流影響，該區天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。明日雨勢有時較大。氣溫介乎26至29度。吹輕微至和緩南至西南風。展望隨後一兩日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下週初驟雨逐漸減少，天氣炎熱。