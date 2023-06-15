大雨｜天文台：雷雨區逐漸移近　未來兩三小時影響香港

黃色暴雨警告今日（15日）凌晨至清晨一度生效約6小時，天文台今午2時50分再發出特別天氣提示，指新界北部有驟雨及雷暴發展，並有機會在未來兩三小時影響本港其他地區，提醒市民請留意天氣變化。天文台亦發出局部地區大雨報告，指新界北區雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能嚴重水浸。



直至晚上11時30分，天文台又再發出特別天氣提示，指現時影響本港南部地區的大雨正逐漸向北伸展，並可能於未來數小時內持續影響香港。天文台又提醒市民，港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。



16日凌晨4時40分，天文台又再發出特別天氣提示，指位於珠江口西部的雷雨區正逐漸東移，並可能在未來一兩小時開始影響本港。至上午6時25分，新的特別天氣提示稱，位於珠江口附近的一個雷雨區正逐漸移近，並可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警惕 。



（天文台網頁圖片）

今日下午北區和大埔最大雨

天文台在下午2時45分至3時45分的一個小時內，在北區和大埔分別錄得31毫米的雨量紀錄，葵青和沙田分別有1至4毫米，西貢和元朗分別有0至3毫米，荃灣和黃大仙分別有0至1毫米。

今晚有驟雨及狂風雷暴

天文台下午4時45分表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，下午的雷雨為新界部分地區帶來超過30毫米雨量。預測今晚及明日天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹微風，明日漸轉吹和緩南至西南風。

展望到星期六，初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，隨後一兩日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。

大雨過後，本港下午4時錄得多區降溫。(天买台截圖)

父親節、端午節仍是多雲驟雨天

展望未來九日的天氣預測，明日和本周六（16、17日）仍是多雲及驟雨，還預計會有狂風雷暴。到星期日（18日）父親節起計一連四日，雖然都會有驟雨，但日間將會有短暫時間的陽光。

下周四端午節期，仍是預測多雲驟雨，局部地區會有雷暴。

本港未來九日天氣預測。（天文台圖片）

▼6月13日至14日 天文台發出黃色暴雨警告信號▼



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▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼

