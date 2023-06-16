天文台發出黃色暴雨警告信號　本港廣泛地區大雨　料強陣風吹襲

天氣持續不穩，天文台今早（16日）9時40分發出黃色暴雨警告信號。此前，天文台於8時30分發出首個特別天氣提示，指強雷雨區正影響珠江口一帶，未來兩三小時香港部份地區雨勢較大。至8時55分再發另一則天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。到9時05分，天文台指，預料強陣風吹襲香港，呼籲如身處室外，應盡快到安全地方躲避。



【09：40】天文台指，黃色暴雨警告信號生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【08：55】天文台發出另一則特別天氣提示，指強雷雨區正影響珠江口一帶，未來兩三小時香港部份地區雨勢較大，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【08：30】天文台發出特別天氣提示指強雷雨區正影響珠江口一帶，未來兩三小時香港部份地區雨勢較大。

▼6月13日至14日 天文台發出黃色暴雨警告信號▼



+ 4

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，香港今早部份地區錄得超過10毫米雨量。天文台預測今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。明日初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，隨後一兩日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼

