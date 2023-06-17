暴雨︱天文台改發黃色暴雨警告　預料仍有強陣風續吹襲香港

紅色暴雨警告信號生效！天文台於今午（17日）2時05分改發紅色暴雨警告信號，至下午4時15分才以黃色暴雨警告取代。在暴雨警告信號生效前，天文台於12時20分發出局部地區大雨提示，指大埔區的塔門雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，而在下午12時15分的過去一小時，塔門已錄得超過80毫米雨量。



受一道低壓槽帶來的驟雨及狂風雷暴影響，天文台今早9時45分先發出特別天氣提示，指預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，盡快到安全地方躲避，到近11時再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。



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【16:15】天文台取消紅色暴雨警告信號，改發黃色暴雨警告信號。

【16:00】天文台預料強陣風繼續吹襲香港，提醒市民如身處室外，要盡快到安全地方躲避。

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截至今日下午4時半的24小時，新界東及港島東雨量均錄得超過100毫米。（天文台圖片)

▼6月13日至14日 天文台發出黃色暴雨警告信號▼



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【14:06】教育局指，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【14:05】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【12:40】天文台發出黃色暴雨警告信號。

天文台在今早9時20分發出雷暴警告，預料香港有幾陣狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。到9時45分發出特別天氣提示，指預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，盡快到安全地方躲避。

6月17日早上約11時雷達圖顯示，有雨區逼近香港。（天文台圖片)

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼



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天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，本港今早新界西部及大嶼山東部錄得超過20毫米雨量。天文台預測今日多雲，有驟雨，初時部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。

展望 明日有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間天氣炎熱，而隨後一兩日持續炎熱，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

▼5月17日 天文台一度發出「黃雨」▼

