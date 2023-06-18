天文台發出黃色暴雨警告　預料強陣風繼續吹襲香港

天文台在上午8時35分發出黃色暴雨警告信號。天文台今早7時10分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，提醒如身處室外，應盡快到安全地方躲避；至8時10分再發另一提示，料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。



一道雷雨帶在早上8時許正覆蓋本港中部大部份地區。(天文台圖片）

【08:40】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。

【08:35】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

在截至早上7時45分的一個小時，大嶼山及新界東顯著有較多雨量。(天文台圖片）

【08:10】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【08:00】天文台預料強陣風繼續吹襲香港，提醒市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【07:10】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，提醒如身處室外，應盡快到安全地方躲避。在上午7時05分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

6月18日清晨5時55分，天文台的氣象站自動網絡相機，捕捉到橫瀾島(望向西面)附近有彩虹。

一道雷雨帶在早上7時許正影響長洲一帶。(天文台圖片）

天文台表示，西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨；此外受高空反氣旋影響，本周初至中期華南沿岸部份時間有陽光，日間天氣酷熱，預料一道低壓槽會在本週中後期影響華南北部。

天文台今日凌晨0時發表的九天天氣預測。(天文台圖片）

今日父親節，而在添馬公園展覽的兩隻黃色橡皮鴨今日最後一日展示，其中一隻下午1時將在維港巡遊一圈，料不少市民會外出觀看。天文台預測今日大致多雲，有驟雨，早上有幾陣狂風雷暴，到下午驟雨減少，短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏26至31度。

▼6月17日 黃鴨展最後周六人山人海▼



+ 12