新界多區錄得高溫上水逼近36度　周末雙紅日外出要帶遮

日前天文台估計在呂宋海峽形成的熱帶擾動會於今日（29日）靠近華南沿岸，近日已消除威脅。天文台今午表示，南海東北部的熱帶擾動仍然相當鬆散，預料會移向廣東東部沿岸，並逐漸減弱。

天文台在下午1時發出酷熱天氣警告，並在新界部分地區氣溫33度或以上，其中上水近逼近36度。天文台預測下午及晚上部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。本周末一連兩日紅假，都會有驟雨，外出要帶備雨具。



▼6月26日 早上雨後彩虹▼



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天文台表示，會繼續監測南海東北部的熱帶擾動，中午時仍然相當鬆散，預料該擾動會移向廣東東部沿岸，並逐漸減弱。該熱帶擾動正為南海東北部及廣東東部沿岸帶來驟雨。同時，一股偏南氣流正影響廣東西部沿岸。

本港正午時分新界部分地區氣溫上升至33度或以上，到下午3時半更在上水錄得35.9度的高溫，其次是濕地公園35.6度，元朗公園亦有35.1度。

天文台在下午1時發出酷熱天氣警告，勞工處就在下午1時20分發出黃色工作暑熱警告，維持兩小時至下午3時20分取消。

下午3時半，新界多區氣溫出現35度以上。（天文台圖片）

天文台表示，本港下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩東至東南風。展望明日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。周末至下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。

本港未來九日天氣預測。(天文台圖片)

展望未來九日天氣，明天（30日）會是好天氣，到周六及日（7月1及2日）一連兩天公眾假期，就會是多雲及有驟雨天氣，局部地區有雷暴。市民外出時，帶備雨具就可免因天雨而掃興。