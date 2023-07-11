7.19DSE放榜前打風？低壓區周末橫過呂宋　天文台料下周初進南海

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。隨著高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨逐漸增多，但天氣仍然酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在週末期間橫過呂宋一帶，可能在下周初進入南海東北部並逐漸發展，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定。

展望未來9日天氣預測，下星期日（16日）將擺脫連續六日的熱爆天氣，局部地區有狂風暴雨，然後一連四日又是下雨天，包括7月19日的DSE放榜日，間中有驟雨及狂風雷暴。



氣像監測站Windy顯示下周二（18日）的氣像情況。（Windy.com圖片）

天文台衞星圖像顯示今早10時許的亞洲東部的強對流天氣情況。（天文台圖片）

今日下午極端酷熱 勞工處發暑熱警告

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。預測本港地區下午及今晚大致天晴，下午極端酷熱，但局部地區有驟雨。吹輕微至和緩偏南風。

下午3時，天文台錄得33度，而勞工處就在下午2時50分發出工作暑熱警告，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

展望本周餘下時間持續酷熱，大致天晴。周末期間有幾陣驟雨，下周初驟雨增多。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

7月19日DSE放榜 多區降雨概率60%

九日天氣預測方面，明日至本周六（15日）仍維持酷熱氣溫，當日最高氣溫將高達35度，到翌日（16日）將會有幾陣驟雨，及局部地區有狂風雷暴，下周三（19日）是DSE放榜，當日氣溫介乎27至31度，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，從天文台的分區天氣預測圖所見，多區的降雨概率都是60%，早上7時氣溫大概在26至28度左右。

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