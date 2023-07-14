打風．最新｜澳門率先發出一號風球　天文台明早6時前考慮發出

天文台今晚（14日）表示，呂宋以西海域的熱帶低氣壓移動緩慢，會在明早（15日）6時前考慮發出一號戒備信號。



澳門氣象局率先在晚上22時發出一號風球，預計明日下午4時至晚間發出3號風球的可能性為「中等至較高」。



天文台指在晚上20時，熱帶低氣壓位於香港之東南約730公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片）

▼7月14日 亞洲主要氣象機構熱帶低氣壓移動路徑預測▼



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【22:45】今日傍晚時分抬頭望見魚鱗天，不少市民都影到天空佈滿了像魚鱗一樣的雲。香港的極端酷熱及高溫的天氣亦持續，天文台的自動分區天氣預報顯示，明午2時多區溫度高逾攝氏36度，其中上水氣溫更會高達攝氏39度，或打入十大最熱氣溫榜。

【22:30】澳門氣象局率先發出一號風球，在晚上22時，該熱帶低氣壓集結在澳門東南約 770公里，預計明日下午4時至晚間發出3號風球的可能性為「中等至較高」，而發出藍色風暴潮警告的可能也為「中等至較高」。

【22:00】天文台指呂宋以西海域的熱帶低氣壓移動緩慢，位於本港東南約700公里左右。天文台會在明早（15日）6時前考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。

至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

【12:30】天文台指出，位於菲律賓呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（14日）與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼

