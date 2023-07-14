颱風泰利．最新｜3號風球今日維持　大嶼山北屯門雨量逾70毫米

【泰利/颱風泰利/風球/打風】天文台於今日（1７日）凌晨0時40分改發8號風球，至凌晨3時45分宣布會維持至中午12時，其後於早上8時45分宣布，至少維持至下午4時。隨着泰利已遠離香港，天文台下午4時20分改發三號強風信號。天文台下午5時50分發出黃色暴雨警告信號。



▼7月17日風暴消息▼

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



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【19:30】黃色暴雨警告信號取消。

【18:58】天文台表示，三號強風信號將在今日餘下時間維持；當泰利進一步遠離香港時，天文台會考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【18:55】天文台透露，昨日下午與政府飛行服務隊合作，派出定翼機在泰利風眼上空放出「下投式探空儀」，於泰利中心東側錄得近地面風速超過每小時110公里，接近颶風風力，而收集得到的珍貴數據有助分析泰利的強度及風力結構，隨後天文台在晚上將泰利升級為颱風，並於今日凌晨發出八號烈風或暴風信號。

在7月16日下午，下投式探空儀錄得泰利中心東側近地面風速超過每小時110公里(黑圈標示)。（天文台截圖）

【18:36】天文台更新局部地區大雨提示：屯門區及離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在下午6時25分的過去一小時大嶼山北部及屯門區已錄得超過70毫米雨量。

【18:02】天文台發局部地區大雨提示：離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【17:50】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【17:31】天文台發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

一道雷雨帶下午5時許由南向北影響香港西面。(天文台圖片）

【16:44】入境事務處宣布，人事登記辦事處——港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處將於兩小時內恢復服務，處理已預約今日下午4時30分後的申請，即「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的預約申請，以及年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證人士的預約申請。

總部及轄下各分區辦事處、人事登記處——元朗辦事處及火炭辦事處和生死及婚姻登記處則全日暫停服務。

【16:42】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有112入住。 截至下午4時，政府1823電話中心收到55宗塌樹報告；渠務署確認兩宗水浸個案；政府未有收到山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至今日下午4時，九名市民（六男三女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

【16:20】 天文台改發3號風球。泰利中心附近最高持續風速增強至每小時140公里，集結在香港之西南約290公里。

【15:26】醫院管理局宣布，由於天文台即將取消8號風球，轄下普通科門診診所，將於信號取消後的兩小時內陸續恢復服務；而專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，將維持暫停。經電話或手機程式預約診症而受颱風影響未能就診的普通科門診病人，可於8號風球取消約一小時後，透過電話預約系統或手機程式另約診症時間。在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者及專科門診病人可於辦公時間致電有關診所另約診症時間。

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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颱風泰利逼近廣東珠口江一帶，7月17日中午12時集結於香港西南約270公里，中心附近最高持續風速增強至每小時140公里。（天文台圖片）

【14:10】教育局公布所有日校今日繼續停課，而夜校今日將恢復上課。

【13:48】隨著泰利繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱，天文台會在下午4時20分改發三號強風信號。但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風，提醒市民切勿鬆懈防風措施。

天文台表示在下午2時，颱風泰利集結在香港之西南約280公里，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶。

▼7月17日早上 訪港旅客尖沙咀感受打風威力▼



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【12:14】教育局表示，如果天文台於下午5時前取消8號風球，夜校今日將恢復上課。

【12:00】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有105人入住。

截至今日上午11時，政府1823電話中心收到18宗塌樹報告，沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，截至今日上午10時，三名市民（兩男一女）在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【11:48】天文台指泰利已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。天文台會視乎泰利遠離香港的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，考慮下午4至7時改發3號風球。

在正午12時，颱風泰利集 結在香港之西南約270公里 ， 預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶。

▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼



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颱風泰利逼近廣東珠口江一帶，7月17日早上7時集結於香港西南偏南約260公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

【11:00】旅遊事務署宣布，今晚（17日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【11:00】司法機構宣布，由於八號風球上午11時仍然生效，今日（17日）所有法院和審裁處的聆訊會延期。法院、審裁處的登記處及辦事處繼續暫停辦公，直至另行公布。

【08:48】在上午9時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

【08:41】機管局表示，至今有16班航班取消、6班延誤起飛，但未必全部受颱風影響；早上出現人龍，相信是有旅客提早到來。國泰航空及HK Express均表示維持正常服務。

【07:52】在上午8時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約250公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強，與泰利相關的一道強雨帶正影響珠江口一帶。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，預計大澳的海水高度會在上午8時至11時期間上漲至海圖基準面以上約3米或以上。海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，天文台提醒市民應盡量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。

根據紀錄，大澳海水上漲至海圖基準面2.9米，已有輕微海水倒灌。

【07:37】香港銀行公會宣布，所有銀行將暫停營業 。如8號風球在中午12時正或以前取消，或如政府公布的極端情況於中午12時正或以前取消，銀行在情況許可下，將於兩小時內恢復營業；如八號颱風信號或極端情況在中午12時後取消，銀行全日停止營業。

【07:20】截至今日早上6時，政府1823電話中心收到三宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，未有市民在風暴期間受傷而前往公立醫院急症室求診。

▼7月17日早上 杏花邨風浪愈來愈大▼



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【07:00】醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於8號風球生效期間暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

【07:00】颱風泰利集結於香港西南偏南約260公里，並進一步增強，中心附近最高持續風速每小時130公里。

【06:40】天文台改發八號東南烈風或暴風信號，預料本港風力進一步增強，由吹東至東北風7至8級、高地間中10級，漸轉東至東南風7至8級，離岸9級，高地間中10級（暴 風）。天文台仍維持8號風球至少生效至中午12時。

▼7月17日清晨 杏花邨湧浪拍岸▼



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【06:19】運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於今日上午進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如8號風球於上午11時半仍然生效，則全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。

署方又指，已預約於今日上午進行的車輛檢驗將會取消。如8號風球於上午11時半仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後，重新辦理車輛檢驗預約。

【06:13】司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期。如8號風球在11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。

法院／審裁處的登記處及辦事處繼續暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

【05:48】天文台表示，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。本港普遍吹強風，離岸海域吹烈風，高地間中吹暴風。

【05:43】入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

【05:40】澳門在5時30分也發出八號東北風球，預料將在上午維持，風力將會增強。在5時泰利集結在澳門以南約 250公里，大致趨向廣東西岸。

【05:31】社會福利署宣布，所有轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【05:10】教育局公布所有日校今日停課。

【04:56】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有87人入住。截至今日凌晨4時，政府暫時沒有收到塌樹、山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局也未有收到有市民在風暴期間受傷而前往公立醫院急症室求診。

【04:48】受泰利影響，天文台指本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時與泰利相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日會有頻密狂風驟雨。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時96、78及70公里，最高陣風分別超過每小時114、91及90公里。

【03:48】天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至正午12時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。在上午4時， 颱風泰利集結在香港以南約270公里。

在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時87、77及73公里，最高陣風分別超過每小時110、102及89公里。

【02:20】在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時75、70及65公里，最高陣風分別超過每小時100、90及71公里。

▼7月16日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼



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【00:47】天文台表示，8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，提醒市民早上留意最新的天氣消息。

在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時69、67及65公里，最高陣風分別超過每小時93、91及72公里。天文台指本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。

天文台指海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:40】天文台正式發出8號風球（八號東北烈風或暴風信號）。

【00:00】在凌晨0時，颱風泰利集結在香港以南約280公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

▼7月16日 鯉魚門三家村商戶提防水浸▼



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颱風泰利7月16日逐漸逼近廣東珠口江一帶，在晚上11時集結於香港之東南偏南約280公里。（天文台圖片）

▼7月16日風暴消息▼

【23:02】澳門3號風球仍然生效。氣象局表示，明日3時至 6時將考慮改發八號東北風球，預測澳門風力將會增強。現時泰利集結在澳門東南偏南約290公里，大致趨向廣東西岸。

【22:54】在晚上11時，颱風泰利集結在香港以南約290公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強，明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。天文台指本港風勢將會增強，本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時75、62及57公里，最高陣風分別超過每小時103、71及76公里。

【22:40】天文台預告，會在明日(17日）凌晨0時40分或之前改發8號風球。

熱帶氣旋泰利7月16日逐漸逼近廣東珠口江一帶，在晚上8時增強為颱風，集結於香港之東南偏南約320公里。（天文台圖片）

【21:50】熱帶氣旋泰利襲港，天文台今早（16日）發出3號風球，雖然強風不斷吹往尖沙咀海傍，仍無阻一眾內地旅客在星光大道上遊覽，在維港前打卡留念，只是長髮女士較尷尬，頭髮不時被吹亂。有受訪旅客亦表示今天户外有風，較稍早前涼爽，絲毫不減旅行遊玩興致，惟明天「聽天安排」再考慮轉行程。有旅客形容天氣像「她的頭髮一樣亂」。

【20:51】天文台指本港風勢會在明早進一步增強，天文台會考慮在明日凌晨0時至2時之間改發8號烈風或暴 風信號。 天文台表示，在晚上9時，颱風泰利集結在香港以南約300公里，預料向西北偏西移動。

【20:37】熱帶氣旋泰利中心附近最高持續風速升至每小時120公里，天文台將其升格為颱風。在晚上8時，泰利集結於香港之東南偏南約320公里， 預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

▼7月16日 泰利3號風球下杏花邨▼



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【18:53】熱帶氣旋泰利逐漸逼近本港，料明日（17日）在香港以南約300公里內掠過。天文台今日（16日）表示，正評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號，本港明日會吹離岸及高地達9級，根據蒲福氏風級，風力相等於8號風球。

天文台今日下午4時半發表的九天天氣預報顯示，明日（18日）風力達烈風級別。（天文台圖片)

【18:53】天文台表示，下午7時強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約320公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

泰利的外圍雨帶正為珠江口一帶來狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時泰利逐漸增強。按照現時預測路徑，泰利會在明早（17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、66及58公里，最高陣風分別超過每小時87、76及81公里。

熱帶氣旋泰利7月16日逐漸逼近廣東珠口江一帶，在晚上7時集結於香港之東南偏南約320公里，中心附近最高持續風速為每小時110公里。（天文台圖片）

【17:30】澳門氣象局改掛3號風球。

▼7月16日 泰利3號風球下市民石澳玩水▼



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【14:17】在下午5時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約340公里，即在北緯19.4度，東經115.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時68、65及61公里，最高陣風分別超過每小時80、85及75公里。

▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼



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【14:17】香港航空宣布，受颱風泰利影響，明日（17日）取消兩班來往海口的航班，包括香港至海口的HX107，及海口至香港的HX108。

【13:45】天文台表示，三號強風信號現正生效。在下午2時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約370公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【12:30】馬會表示，已根據香港天文台的最新颱風資訊作出全面評估，決定維持今日在沙田馬場舉行煞科日賽事。馬會將繼續與香港天文台緊密聯繫，密切監察颱風的最新動向。馬會備有應變方案，可以因應懸掛更高颱風信號的預報發出後迅速作出應變，並於適當時候作出決定。

【11:45】在正午12時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，離岸及高地普遍吹強風，三號強風信號會在今日維持。

按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

【11:30】九巴表示，由於天文台發出三號強風信號熱帶氣旋警告，今天（16日）原定於下午1時30至5時30在大美督巴士總站舉行的九巴巴士出巡活動，將會取消。

【10:52】澳門氣象局表示，今日下午3時至6時將考慮改發三號風球。預測本澳風力將會增強。上午11時強烈熱帶風暴泰利，集結在澳門東南約 420 公里。

在16日早上6時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。天文台最新預測，泰利在17日清晨將增強為颱風。（天文台圖片)

【09:46】天文台最新預測，吹清勁至強風程度東北風，風勢逐漸增強。海有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較為頻密。

展望：明日至星期二初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍有驟雨。

【09:40】天文台在上午8時31分至上午9時30分，於各區錄得強風或以上的風速，包括：

地區 最高持續風速達強風（6-7級風） 最高陣風

大老山 57公里/小時 71公里/小時

橫瀾島 47公里/小時 55公里/小時

青洲 46公里/小時 64公里/小時

【09:30】天文台表示，熱帶風暴泰利已增強為一強烈熱帶風暴。預料本港平均風速每小時41至62公里。預測在上午10時，泰利集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.1度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

過去數小時，泰利有增強跡象。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

天文台呼籲，市民請留意最新天氣預測。此外，海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸。市民盡早完成防風防水浸的措施。

【09:01】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出三號強風信號，樂園今日開放作有限度運作，其中戶外遊樂設施將按相關法例暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。至於迪欣湖活動中心會如常開放。

▼7月16日 本港風暴消息▼



【08:23】康樂及文化事務署宣布，多個泳灘由於大浪關係，已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。包括：島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；西貢區的銀線灣泳灘、清水灣第二灣泳灘及廈門灣泳灘；​大埔龍尾泳灘；離島區的長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘及貝澳泳灘。

【07:30】現代貨箱碼頭公布，因颱風關係，將於今日中午12時起始暫停所有「吉櫃」交收服務。

【06:52】天文台料泰利快速增強，最新熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，明日（17日)清晨5時將達颱風級別，中心附近最高持續風速 每小時120公里，其時約位於本港以南300公里內。

▼7月15日 熱帶氣旋泰利衞星圖像▼



【05:48】天文台表示，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨着泰利逐漸靠近廣東西部沿岸一帶及進一步增強，本港今日（16日）會普遍轉吹強風，本港高地的風力已增強。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，提醒市民留意最新天氣預測。

天文台續指，受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（17日）可能出現淹浸，促市民盡早完成防風防水浸的措施。

【05:40】天文台改發三號強風信號。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心。市民如有需要送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:13】教育局表示，由於天文台將於上午5時40分改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【04:45】天文台指出，在過去數小時，泰利有增強跡象，預料泰利今日（16日）會逐漸靠近廣東西部沿岸，並會進一步發展，本港的風勢會普遍增強，天文台將於今早5時40分改發三號強風信號。 按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在今晚至明日（17日）頗為接近珠江口一帶，市民請留意最新的天氣預測。

▼7月15日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼



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在周六11時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約530公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片)

▼7月15日風暴消息▼

【23:56】在晚上11時50分左右，流浮山錄得每小時約70公里的陣風。天文台預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【23:30】天文台預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

【23:25】天文台表示，預料猛烈陣風吹襲香港，如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【23:10】天文台指出，一道強雷雨帶會在未來一兩小時影響香港，市民應提高警惕。

天文台晚上11時指出，一道強雷雨帶會正由東北方向進入香港境內。（天文台圖片)

【22:45】天文台表示，高溫觸發的狂風雷暴正影響華南沿岸。同時泰利的外圍雨帶持續影響廣東沿岸海域。

天文台預料泰利會在明日（16日）逐漸靠近廣東西部沿岸一帶，並會進一步增強。本港明日的狂風驟雨漸轉頻密，風勢逐漸增強，海面有大浪及湧浪。按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一（17日）頗為接近珠江口一帶，市民請留意最新的天氣預測。

【22:03】旅遊發展局公布，鑑於天文台考慮明早改發三號強風信號，基於安全考慮，原定明晚（16日）舉行的「樂聚維港嘉年華」節目之兩場「維港水上音樂會」及煙火特效「幻彩詠香江」將會取消。

持有明晚音樂會門票的公眾，將獲安排換領下一輪，即7月22至8月6日周末晚上舉行的音樂會門票。旅發局將通知透過網上取票之人士相關詳情，持有實體票人士可由7月19日起，憑7月16日的門票前往旅發局於尖沙咀的旅客服務中心換票。

【17:55】高溫觸發的強雷雨會在未來一兩小時影響本港，籲市民提高警惕。

【17:35】天文台發特別天氣提示，指香港東北面的一道強雷雨帶正逐漸靠近，並預料會在未來一兩小時影響本港，籲提高警惕。

【16:45】天文台指，會考慮在明日早上6時前改發三號強風信號。按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一頗為接近珠江口一帶

【15:20】熱帶風暴正式命名為「泰利」（Talim）。

7月15日下午，熱帶風暴正式命名「泰利」。（天文台截圖）

【15:12】環境保護署稱，自今早錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。該署指，受呂宋附近的熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，本港今日天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

【14:45】天文台指，在下午3時，位於南海北部的熱帶風暴集結在香港之東南約590公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:45】天文台指，熱帶風暴會在今日與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

隨著該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸一帶，本港明日（16日）風力會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪，天文台明早會考慮改發三號強風信號。

【09:45】天文台指，該熱帶風暴今早移動緩慢並有所增強，但按照現時預測路徑，該熱帶風暴仍會在今日與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。雷暴現時正影響香港東南的海域，而高溫觸發的雷暴亦可能會於今日稍後影響本港。

【04:45】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓會在今日（15日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。受該熱帶低氣壓的外圍下沉氣流影響，今日本港天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。

隨著熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，明日至星期一（16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。市民請留意最新天氣消息。

【04:40】天文台於今日（15日）凌晨4時40分發出一號戒備信號。

▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



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▼7月14日 亞洲主要氣象機構熱帶低氣壓移動路徑預測▼



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▼7月14日風暴消息▼

天文台指在晚上20時，熱帶低氣壓位於香港之東南約730公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片）

【22:45】今日傍晚時分抬頭望見魚鱗天，不少市民都影到天空佈滿了像魚鱗一樣的雲。香港的極端酷熱及高溫的天氣亦持續，天文台的自動分區天氣預報顯示，明午2時多區溫度高逾攝氏36度，其中上水氣溫更會高達攝氏39度，或打入十大最熱氣溫榜。

【22:30】澳門氣象局率先發出一號風球，在晚上22時，該熱帶低氣壓集結在澳門東南約 770公里，預計明日下午4時至晚間發出3號風球的可能性為「中等至較高」，而發出藍色風暴潮警告的可能也為「中等至較高」。

【22:00】天文台指呂宋以西海域的熱帶低氣壓移動緩慢，位於本港東南約700公里左右。天文台會在明早（15日）6時前考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。

至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

【12:30】天文台指出，位於菲律賓呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（14日）與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼

