颱風風球｜澳門率先掛一號風球　周六下午掛3號「中等至較高」

位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。天文台表示，會在明早（15日）6時前考慮發出一號戒備信號，並預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。



澳門地球物理暨氣象局則在7月14日晚上10時30分發出一號風球，預計明日下午4時至晚間發出3號風球的可能性為「中等至較高」。



天文台指，位於呂宋以西海域的熱帶低氣壓移動緩慢，在7月14日晚上10時位於本港東南約700公里左右。（天文台網頁）

天文台明早6時前考慮發出一號戒備信號

天文台指，位於呂宋以西海域的熱帶低氣壓移動緩慢，並位於本港東南約700公里左右。天文台會在明早6時前考慮發出一號戒備信號，稍後會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



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天文台預測本港400公里範圍內掠過

天文台預料，該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。按現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在星期日（16日）進一步靠近，位於本港400公里範圍內。星期日（16日）至星期一（17日）廣東沿岸的天氣會逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強，海亦有大浪及湧浪。

澳門發出藍色風暴潮警告「中等至較高」

澳門地球物理暨氣象局在今晚10時30分發出一號風球，表示熱帶氣旋中心正集結在澳門的800公里範圍內，並預測該熱帶氣旋可能影響澳門。據澳門氣象局的預測，熱帶氣旋將於7月16日增強至強烈熱帶風暴，並於17日再增強成為颱風。

氣象局的預計明日下午4時至晚間發出3號風球的可能性為「中等至較高」，而發出藍色風暴潮警告的可能也為「中等至較高」。