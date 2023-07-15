颱風風球｜天文台指一號風球今日間維持　發更高風球兩條件均俱備

天文台今日（15日）凌晨4時40分發出一號戒備信號，指正逐漸逼近珠江口的熱帶低氣壓，會在今日與香港保持超過500公里距離，一號風球會在今日日間維持。但隨着熱帶低氣壓之後再逐漸靠近廣東沿岸，明日星期日至星期一（16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 。



至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎兩個條件，一是該熱帶氣旋與珠江口的距離，二是會否顯著增強。根據天文台的熱帶氣旋路徑資訊，預測該熱帶氣旋在會明日凌晨進入香港400公里警戒範圍，並會由熱帶低氣壓依次增強為熱帶風暴、強烈熱帶風暴、以致颱風，星期一凌晨在本港以南約300公里掠過，天文台預測離岸及高地間中達8級，即烈風，屬8號風球風速。



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天文台15日凌晨5時更新熱帶低氣壓移動路徑圖，其位於香港之東南約700公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里。（天文台圖片）

增強為熱帶風暴後料命名泰利 今距港逾500公里

在今日凌晨5時，該熱帶低氣壓位於香港之東南約700公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里。天文台預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

當其心附近最高持續風速為每小時63公里或以上，日本氣象廳便會將其升級為熱帶風暴，安命名順序，將被稱為泰利（Talim），為菲律賓氣象局提供的名稱。

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（15日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。受該熱帶低氣壓的外圍下沉氣流影響，今日本港天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。

天文台九天天氣預報顯示，今日大致天晴，日間極端酷熱，稍後有幾陣雷暴；預測市區氣溫介乎29至35度，上限較昨日下降1度。不過自動分區天氣預報仍顯示，天文台總部下午或升至36度，而上水或高達39度，打鼓嶺及大埔或達38度，沙田、將軍澳、流浮山及坪洲或高達37度。

自動分區天氣預報顯示今日下午2時各區極端酷熱。

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天文台表示，隨著熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，明日至星期一（16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

天文台對熱帶氣旋預測的位置和強度。（天文台圖片）