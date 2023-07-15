泰利風球｜天文台明早6時前考慮掛3號風球　烈風區頗近珠江口

【泰利/颱風泰利/風球/打風】熱帶氣旋泰利陸續逼近本港，天文台預料，泰利會在明日(16日)逐漸靠近廣東西部沿岸一帶，並會進一步增強。按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一(17日）頗為接近珠江口一帶。據天文台九天天氣預報，天文台星期一吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中達8級烈風程度。



天文台指在下午5時熱帶風暴 泰利集結在香港之東南約570公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。（天上台圖片)

熱帶氣旋「泰利」逼近本港，不少市民關心天文台會否發出8號風球。天文台預料，泰利會在明日逐漸靠近廣東西部沿岸一帶，並會進一步增強，估計明日天氣逐步轉壞，風勢增強，海面有大浪及湧浪。

按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一頗為接近珠江口一帶；天文台會考慮在明日早上6時前改發三號強風信號。

據天文台九天天氣預報，天文台預料，星期一（17日）吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中達8級烈風程度，平均風速為每小時63至75公里。達8級烈風程度並非等如掛8號波，天文台2007年定立標準，如八個測風站所錄得的風力資料當中有四個錄得持續風速達每小時63公里或以上，即達8級烈風程度，則會發出8號風球。

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不過，翻查資料，大部分的八號風球均沒有達到「八中四」標準。天文台會否發出8號風球，要視乎香港受烈風影響的範圍有多廣，而「八中四」並非硬指標，一切皆以市民的安全為主。