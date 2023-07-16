颱風泰利｜澳門3號風球　17日5時30分改掛8號風球

【泰利/颱風泰利/風球/打風】澳門氣象局今日（16日）下午5時30分改發3號風球，預測澳門風力將會增強。澳門氣象局於17日凌晨2時30分表示，將於 早上5時30分改發八號東北風球，預測澳門風力將會增強。在凌晨 2時，泰利集結在澳門以南約 260 公里，大致趨向廣東西岸。



澳門氣象局提醒，澳門的持續風速將達每小時41公里至62公里，陣風可達每小時110公里。未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，17日及18日清晨至早上內港一帶有機會出現約0.4確0.8米水浸情況，請市民留意最新天氣資訊。



今日下午5時，強烈熱帶風暴泰利集結在澳門東南偏南約 380 公里，大致趨向廣東西岸。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

▼7月16日風暴消息▼

澳門氣象局今早表示，會於今午3至6時改發三號風球，預料澳門風力增強。另外，按其預測路徑，泰利會於明日清晨至早上最接近澳門，強度有機會增強至颱風級別，其八級風圈有可能會覆蓋珠江口地區，並持續影響一段時間，預計明日凌晨至早上，有中等機會發出八號風球。

至下午5時30分，澳門氣象局改掛3號風球，澳門風力將會增強。在下午5時強烈熱帶風暴泰利集結在澳門東南偏南約 380 公里，大致趨向廣東西岸。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。