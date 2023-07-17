颱風泰利｜8號風球至少維持至早上7時　是否延長取決2個因素

【泰利/颱風泰利/風球/打風】天文台於今日（17日）凌晨0時40分改發8號東北烈風或暴風信號。受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。



8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後8號信號會否維持，將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，市民早上請留意最新的天氣消息。



17日凌晨1時，颱風泰利集結在香港以南約280公里，即在北緯19.8度，東經113.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

▼7月15日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼

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颱風泰利7月16日逐漸逼近廣東珠口江一帶，在17日凌晨0時集結於香港之東南偏南約280公里。（天文台圖片）

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區早上可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼7月16日 泰利3號風球下市民石澳玩水▼



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在過去一小時，昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時69、67及65公里，最高陣風分別超過每小時93、91及72公里。