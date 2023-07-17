颱風泰利．交通消息｜港鐵頭班車起有限度服務　10至20分鐘一班

熱帶氣旋泰利襲港，8號風球現正生效，至少維持至今日（17日）中午12時。港鐵清晨5時10分公布，由頭班車起維持有限度服務，班次會較疏。公司已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。而港鐵巴士服務會暫停。



港鐵服務安排如下：

荃灣綫 10 分鐘一班

觀塘綫 10 分鐘一班

港島綫 10 分鐘一班

南港島綫 10 分鐘一班

將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 : 10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 : 15 分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班

迪士尼綫 15 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

屯馬綫 10 分鐘一班

輕鐵 15-20 分鐘一班

港鐵巴士 服務暫停

▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼



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▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼

