颱風泰利．交通消息｜港鐵頭班車起有限度服務 10至20分鐘一班
撰文：蕭通
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熱帶氣旋泰利襲港，8號風球現正生效，至少維持至今日（17日）中午12時。港鐵清晨5時10分公布，由頭班車起維持有限度服務，班次會較疏。公司已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。而港鐵巴士服務會暫停。
港鐵服務安排如下：
荃灣綫 10 分鐘一班
觀塘綫 10 分鐘一班
港島綫 10 分鐘一班
南港島綫 10 分鐘一班
將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 : 10 分鐘一班
調景嶺站 - 康城站 : 15 分鐘一班
東涌綫 10 分鐘一班
迪士尼綫 15 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班
東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班
屯馬綫 10 分鐘一班
輕鐵 15-20 分鐘一班
港鐵巴士 服務暫停
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