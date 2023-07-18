打風│官方圖示熱帶氣旋7.26極近香港　天文台：打8號機會一半一半

颱風泰利遠去，但香港天文台「地球天氣」圖最新顯示，下星期二（25日）有另一熱帶氣旋進入南海並接近本港，到下星期三（26日）非常接近香港，翌日（27日）凌晨登陸澳門西面。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，目前菲律賓海的低氣壓與越南附近的低氣壓一同形成熱帶氣旋，並於下星期二進入南海，下星期三晚最接近本港。美國全球預報系統（GFS）電腦結果則顯示，西北太平洋的低壓區向東北方向移動，下星期四影響台灣及。



▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



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▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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天文台署理高級科學主任郝孟騫今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》表示，一個低壓區目前正在菲律賓東部發展中，多個電腦模式預計它會發展成熱帶氣旋，在下周中進入南海北部，並可能相當接近珠江口，屆時香港天氣會轉壞。

天文台：有機會增強為一個較強熱帶氣旋

天文台剛剛發布的九天天氣預報亦指，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋，在下周初進入南海北部，並有機會增強為一個較強的熱帶氣旋，可能靠近華南沿岸一帶，該區會有狂風驟雨及風勢頗大，但其路徑仍存在變數。

被問到打8號波機會 天文台：仲係一半半

郝孟騫表示，預計目前位於西北太平洋的低氣壓會於下周中期進入南海北部，並逐步增強，發展成熱帶氣旋。他指，天文台正在分析不同電腦模式的預測，留意有電腦模式預計其路徑會移近珠江口一帶，預計本港下周中期天氣不穩。被問及下星期中會否有五成機會打「8號波」，他回應指「暫時我唸都係一半一半」，下星期二及下星期三本港天氣必然轉差，又指不同電腦模式仍出現分歧，不肯定會有多接近香港，天文台會密切監察低壓區的發展及動向。

天文台「地球天氣」圖顯示，菲律賓以東海域的熱帶氣旋會於下星期一（24日）登陸菲律賓北部，下星期二（25日）進入南海並接近本港，下星期三（26日）日直衝香港，同日晚上向東北方向移動，下星期四（27日）凌晨登陸澳門西面。

▼天文台「地球天氣」預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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下周二日間酷熱最高34度 同日稍後有狂風雷暴

九天天氣預報顯示，隨著另一個熱帶氣旋來臨，下星期二吹東至東北風3至4級，後轉5級，離岸間中6級，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。到下周三大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，亦有狂風，吹東至東北風5至6級，離岸達7級。下星期四天氣大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，當日吹東南風5至6級，離岸達7級。6級及7級為強風，等同3號風球風力。

至於泰利，它在今日正午12時正集結在南寧以南約90公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移入廣西內陸並逐漸減弱。