下周又有颱風？外國電腦模式3:1預測移向南海　天文台「買兩家」

天文台最新的《天氣隨筆》預告，本周後期至下周初天色好轉，天氣酷熱，但位於菲律賓以東海域的低壓區，將發展為一個較強的熱帶氣旋，惟現時移動路徑並不明確。例如歐洲、韓國及德國電腦模式預測進入南海北部，而美國電腦模式則預測移向台灣以東海域。



不過天文台目前未有明確預測，反而「買兩家」指兩個移動路徑皆有可能。「該低壓系統的移動路徑仍有較大變數，下周初較有可能進入南海北部，亦有機會移向台灣一帶。」



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本周後期至下周初廣東地區天色好轉

天文台在《天氣隨筆》「泰利過後又打風？」一文中表示，颱風「泰利」為本港今年風季揭開序幕，並迎來了今年首個八號烈風或暴風信號。隨著泰利移入內陸並減弱，加上高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初廣東地區天色將會好轉，氣溫會再次回升至酷熱水平。

日本氣象廳向日葵9號衛星。（天文台網頁圖片）

菲律賓以東有低壓區逐漸增強 或移向南海北部

天文台指，不少電腦模式均預測，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，將會發展為熱帶氣旋，並逐漸增強，在高空反氣旋的引導下，移向菲律賓一帶。

但天文台又指，各大電腦模式對於該低壓系統的隨後路徑，仍有較大變數。歐洲、韓國及德國電腦模式預測，高空反氣旋會覆蓋中國南部，低壓系統會沿高空反氣旋南側進入南海北部。而美國電腦模式則預測，高空反氣旋位置偏東，引導低壓系統移向台灣以東海域。

各地電腦模式預測下周二（7月25日）晚上8時的地面天氣圖。（天文台網頁圖片）

若移向南海北部 本港將有驟雨、雷暴和狂風

至於天氣方面，天文台表示若該低壓系統進入南海北部，華南沿岸地區風勢將逐漸增強，有驟雨、雷暴和狂風。若該系統移向台灣附近，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣酷熱，同時高溫天氣亦會觸發狂風雷暴。

天文台指，會密切監察該低壓系統的發展，以及對香港的影響。天文台並提醒市民計劃下周戶外活動前，應留意其最新的天氣預報。