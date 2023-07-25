杜蘇芮颱風｜升格至超強颱風　天文台：中心最高持續風速205公里

香港又打風？天文台表示，強颱風「杜蘇芮」已增強成超強颱風，至早上8時集結在香港之東南偏東約1210 公里，中心附近最高持續風速達每小時205公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域。



天文台預測，超強颱風「杜蘇芮」將於周三（26日）進入香港800公里範圍內，之後向台灣方向移動，並登陸福建沿海。天文台稱，會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。



據天文台熱帶氣旋路徑資訊顯示，強颱風「杜蘇芮」已在香港時間凌晨2時許增強成超強颱風，並進一步增強，至今晨8時中心附近最高持續風速每小時205公里。

天文台預料，「杜蘇芮」將於明早8時在香港800公里處集結，之後進入800公里範圍內，其時中心附近最高持續風速達185至195公里，之後減弱成強颱風向台灣方向移動，並登陸福建沿海。

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天文台稱，截至上午8時，超強颱風「杜蘇芮」集結在馬尼拉之東北約520公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域。

天文台預料「杜蘇芮」會在未來一兩日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶；受其外圍下沉氣流影響，本周中期華南天氣持續酷熱，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。天文台又指「杜蘇芮」相關的不穩定天氣會在本週後期影響華南沿岸，該區風勢頗大。

本港今日大致天晴，日間極端酷熱，最高氣溫約35度，稍後局部地區有驟雨，吹微風。天文台發出特別天氣提示，提醒市民天氣極端酷熱及高溫天氣持續，應留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動，如感不適，請儘快求醫。