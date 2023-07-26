天氣｜颱風杜蘇芮日間進入本港800公里　稍後掛一號波　最高35度

受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸普遍晴朗。在上午5時，杜蘇芮集結在高雄之東南偏南約440公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後雲量增多，局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。



天文台於今日凌晨12時發出的特別天氣提示，位於呂宋海峽的超強颱風杜蘇芮將繼續向西北移動進入南海東北部。根據目前預測，杜蘇芮會於今日（26日）日間進入本港800公里範圍內。天文台會在今日稍後發出一號戒備信號。



杜蘇芮最新路徑圖。（天文台）

天文台在特別天氣提示中指出，按照現時預測，杜蘇芮會在星期四至星期五（7月27日至28日），以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料本港的風勢會有所增強。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南今明兩日天氣將持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。星期四稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。市民請留意最新天氣預測。