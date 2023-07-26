颱風杜蘇芮最新｜天文台：一號風球至今晚維持　發更高風球機會低

【風球／打風／熱帶氣旋】強颱風杜蘇芮逼近中國東南沿岸，預料周五（28日）在本港以東約450公里掠過。天文台表示，一號戒備訊號會在今早（27日）維持，會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。在上午5時45分，天文台指超強颱風杜蘇芮已減弱為強颱風，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間與香港維持超過500公里距離。



7月27日正午12時，颱風杜蘇芮最新路徑圖。（天文台圖片）

▼7月27日風暴消息▼

【11:45】天文台指，一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

【09:45】天文台稱，受杜蘇芮影響，本港高地已間中吹強風，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。一號戒備信號會在今日日間維持。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間與香港維持超過500公里距離。本港主要吹北至西北風，受地形屏蔽影響，普遍吹強風的機會較低。

【07:45】天文台指，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間與香港維持超過500公里距離，本港主要吹北至西北風，而受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。一號戒備信號會在今日日間維持。

天文台表示，會視乎今晚杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新熱帶氣旋警告信號。受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

【05:45】天文台指過去數小時，杜蘇芮有稍為減弱跡象，超強颱風杜蘇芮已減弱為強颱風。在上午6時，杜蘇芮集結在香港之東南偏東約640公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

【04:45】天文台指在上午5時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約650公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今早與香港維持超過500公里距離。

【04:10】受杜蘇芮外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，明日及星期六中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢頗大。

【02:45】天文台指在上午3時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約650公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

【01:45】天文台指過去數小時，超強颱風杜蘇芮穩定地向偏西北方向移動，與其相關的雷雨帶正影響廣東東部海域。在上午2時，杜蘇芮集結在香港之東南偏東約660公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今早與香港維持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早維持。

▼7月26日風暴消息▼

▼7月26日 香港錄得今年最高氣溫35.5度及中西區空氣污染嚴重▼



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【23:00】澳門氣象局在22:00也發出一號風球，在23:00杜蘇芮集結在澳門東南偏東約770公里。

【20:40】天文台發出一號戒備訊號，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約750公里。天文台表示，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離，一號戒備信號會在今晚至明早維持。

天文台表示，按照現時預測路徑，本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

超強颱風杜蘇芮在7月26日晚上9時集結在香港東南偏東約720公里。(天文台圖片)

【20:00】受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸極端酷熱。天文台下午錄得氣溫35.5度，為今年最高紀錄，而普遍地區氣溫亦上升至35度或以上。在晚上9時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約720公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴。明日最低氣溫約28度。日間部份時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多。海有湧浪。吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。

▼7月26日 部份官方氣象機構對杜蘇芮預測路徑圖▼



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▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼

