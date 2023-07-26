颱風杜蘇芮｜天文台發出一號風球　今晚至明早維持

撰文：韋景全
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天文台今晚（26日）8時40分發出一號戒備訊號，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約750公里，預料周五（28日）在本港以東約420公里掠過。

天文台表示，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離，一號戒備信號會在今晚至明早維持。本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，廣東沿岸極端酷熱。天文台下午錄得氣溫35.5度，為今年最高紀錄，而普遍地區氣溫亦上升至35度或以上。在下午5時，超強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約750公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴。明日最低氣溫約28度。日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多。海有湧浪。吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。

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