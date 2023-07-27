颱風杜蘇芮｜天文台料杜蘇芮明早最接近香港　改掛更高風球機會低

一號戒備信號現正生效，天文台指，強颱風杜蘇芮於今日（27日）日間與香港維持超過500公里距離一號風球會在今日日間維持。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目預料杜蘇芮明早（28日）最接近香港，但料有逾400公里距離，唐宇煇指，天文台會按杜蘇芮與與珠江口的距離，評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號，但預計改發更高信號機會較低。



杜蘇芮由形成至靠近香港路徑預測均有變化，天文台上周曾預計有機會逼近香港。唐宇煇解釋，杜蘇芮並非遠離香港，上星期因其路徑未進入南海範圍，存不確定因素且變化較大，故不同中心電腦預測也有分歧，「遠至台灣以東都有，現時會穩定，因為越靠岸就會越少差異。」

他說，杜蘇芮目前在香港東南偏東630公里，會在日間維持超過500公里的距離，料會行西北偏北，吹向廣東東至福建南部，明日早上最接近香港，但仍有超過400公里距離。

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唐指，料杜蘇芮距離香港較遠，本港風力或不會像早前熱帶氣旋泰利襲港般強，天文台會視乎杜蘇芮強度變化、風力變化，再觀察其距離才評估是否改發更高熱帶氣旋警告信號，但因距離有些遠，預計改發機會較低。

杜蘇芮下沉氣流如「個天蓋了被」難散熱 今極端酷熱

他續稱，因今次杜蘇芮在港東面，故比較炎熱，吹北至西北風，其下沉氣流也影響香港天氣，近日會較風和日麗、極端酷熱，形容如同「個天蓋了被」般難散熱，料今日市區達攝氏35度，新界再高一兩度，並指上水昨日錄得38.8度高溫，提醒市民注意身體，不要在戶外劇烈運動。

唐宇煇亦提醒準備出海市民，指不要因杜蘇芮現時距離香港有600多公里而忪懈，因「無風三尺浪」，熱帶氣旋帶來的湧浪不能忽視，海面可能相當平靜，但當湧浪去到淺水位置或拍岸時，可以突然捲起巨浪、甚至可將人捲落海，提醒市民應停止水上活動。

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