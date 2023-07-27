颱風杜蘇芮｜天文台錄36.1度再破今年最高溫　有紀錄以來最熱7月

受強颱風杜蘇芮外圍下沉氣流影響，廣東沿岸極端酷熱，酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告生效，香港天文台今日（27日）中午更錄得市區最高氣溫36.1度，再破今年最熱紀錄，亦是有紀錄以來7月份的最高氣溫，預料高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。



本港普遍地區氣溫亦上升至35度或以上，氣溫每小時有見上升趨勢，其中上水、赤柱及元朗公園同錄37.5度，同躋身三個最熱分區。上水繼續領先全港，截至下午2時，錄得38度，在過去24小時更錄得38.4度的高溫，其次是元朗公園和濕地公園的38度，第三是將軍澳的37.7度。



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天文台預測，本港今日大致天晴，下午極端酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，高地及離岸間中吹強風。展望明日（28日）驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，海有湧浪。星期六（29日）初時雨勢較大。下周初至中期天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。

天文台展望未來九日天氣預測，明天（28日）起一連兩日有幾陣驟雨及狂風雷暴，風力5級，高地及離岸間中吹6級。下周日起（30日）再現陽光，至下周四起再有驟雨天氣。