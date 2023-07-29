天文台第二度發出黃色暴雨警告　雷雨帶正由南向北經過本港

天文台今晚（29日）8時再發出特別天氣提示，料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並於晚上10時45分第二度發出黃色暴雨警告信號。



天文台今早8時10分發出黃色暴雨警告信號，到9時10分再改發紅色暴雨警告，所有暴雨警告之後在10時40分取消。暴雨警告信號生效期間，天文台發出特別天氣提示，指有強陣風吹襲香港，提醒如身處室外，儘快到安全地方躲避。至於局部地區大雨提示一度指，大埔區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。天文台稱，今早本港多處地區錄得超過30毫米雨量，而新界大部份地區的雨量更超過50毫米。



一道雷雨帶正由南向北經過本港。（天文台圖片)

【23:00】天文台22時50分更新九天天氣預報，預測明早大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，下午短暫時間有陽光及炎熱。

【22:58】預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。天文台提醒市民，如身處室外，盡快到安全地方躲避。

【22:45】 天文台再發出黃色暴雨警告信號，一道雷雨帶正由南向北經過本港。

天文台22時50分更新九天天氣預報。

【20:07】雷暴警告有效時間延長至晚上10時30分，預料香港有狂風雷暴。

【20:04】天文台再發出特別天氣提示，料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【19:55】天文台指位於香港以南的雷雨帶正逐漸向北移動，並會在未來兩三小時影響本港。

天文台7月29日早上8時10分發出黃色暴雨警告信號。(資料圖片/羅國輝攝）

【10:40】天文台取消所有暴雨警告。

【10:10】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【09:10】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【08:45】天文台發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，呼籲如身處室外儘快到安全地方躲避。 天文台指，在上午8時40分左右，大磨刀錄得每小時約70公里的強陣風。

【08:10】天文台發出黃色暴雨警告信號。

暴雨警告信號生效下，天文台表示，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台指，受熱帶風暴杜蘇芮隨後的西南氣流影響，廣東沿岸有驟雨及雷暴。本港今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。至於明日仍有幾陣驟雨。星期一及星期二短暫時間有陽光及酷熱。

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