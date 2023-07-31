天氣交通｜今日最高32度　初時幾陣狂風雷暴

驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港方面，今早多處地區錄得超過30毫米雨量。在上午5時，颱風卡努集結在沖繩島之東南約720公里，預料向西北偏北移動，時速約20公里，橫過西北太平洋。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。



（天文台網頁圖片）

天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光及酷熱。本週後期天氣漸轉不穩定。

（天文台網頁圖片）

運輸署表示， 較早前因交通意外而封閉的呈祥道（往觀塘方向）近蝴蝶谷道的部份行車線現已解封。較早前同因交通意外而封閉的黃泥涌峽天橋（往灣仔交匯處方向）近跑馬地馬場的快線現已解封。

另外，因水管爆裂，大南西街介乎長義街與長順街之間的全線現已封閉。受影響九巴路線第X6C、2A、6C、32、240X、272P、270B、286C、904及936A號須改道行駛。而因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。

此外，由於預計內地段天氣情況惡劣，今日部份往來香港西九龍及內地的高鐵車次將會取消，包括內地往香港西九龍站的G5609，以及香港西九龍站往內地的G3006。