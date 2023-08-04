周末有驟雨雷暴　氣溫酷熱最高達33度　下周續時晴時雨

本港天氣持續炎熱，天文台預測，一股西南氣流會在未來數天為廣東沿岸帶來驟雨。本港明日及後日（5至6日）均有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫有陽光及酷熱，氣溫最高達攝氏33度，下周一（7日）大致多雲，仍有驟雨雷暴，其後周二至周四，驟雨逐漸減少。



此外，熱帶氣旋卡努會在未來一兩天橫過琉球群島，隨後逐漸靠近日本本州西部至九州一帶。



西南氣流為廣東沿岸帶來數日驟雨 天氣酷熱

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣。本港方面，正午時分新界多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測下午部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

同時，一個低壓區會在北部灣及廣西沿岸徘徊，為該區帶來不穩定天氣。隨著南海北部的高空反氣旋增強，下周中期華南沿岸驟雨減少。

本港明日後日有驟雨雷暴 下周二至四驟雨漸少

天文台預測週末期間天氣酷熱，亦有驟雨及幾陣雷暴，根據九天天氣預報顯示，本港明日及後日（5至6日）均有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫有陽光及酷熱，氣溫維持在攝氏27至33度。而自動分區天氣預報顯示，明日下午多區氣溫均超過30度以上，上水區更高達35度。

下周一（7日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，其後下周二至周四（8至10日），驟雨逐漸減少，短暫或部分時間有陽光，但天氣仍然酷熱，氣溫維持在攝氏28至33度。

此外，熱帶氣旋卡努會在未來一兩天橫過琉球群島，隨後逐漸靠近日本本州西部至九州一帶。在正午12時，颱風卡努集結在沖繩島之西北偏西約290公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，逐漸靠近琉球群島。