颱風卡努｜二次增強急轉彎奔九州再直襲南韓　料日本南部有新颱風

一度增強成超強颱風的「卡努」，已減弱成強烈熱帶風暴，以時速約5公里的「龜速」向東偏北緩慢移動。惟天文台預測「卡努」將第二次增強成颱風，並將突然「急轉彎」往九州及朝鮮半島方向移動。屆時中心風力將達每小時120公里，直至靠近南韓沿岸才再度減弱成強烈熱帶風暴。此外，一個熱帶低氣壓正在日本南部海域，預計將增強並繼續往日本方向移動。



本港方面，「早立秋涼颼颼，晚立秋熱死牛」，明日（7日）便是廿四節氣中的立秋，天文台預測將高達28至33度，部份時間有陽光及酷熱。但由本周四起（10日），本港將一連五日下雨，其中周五（11日）雨勢更有時頗大，氣溫更降至26至30度。



▼7月27日 天文台錄得七月最高氣溫36.1度▼



天文台中午12時僅兩區逾30度

截至中午12時，天文台錄得氣溫28.6度，濕度83%，京士柏紫外線指數2屬於低。天文台預計今日氣溫為28至33度，分區天氣顯示，港九新界仍然低於30度，市區多區錄得約28度，僅元朗金園、沙田、清水灣及橫瀾島錄得逾31度。

天文台預測今日部份時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨；今晚大致多雲，吹和緩西南風，風勢間中清勁。至於未來兩三日部份時間有陽光，天氣酷熱，本周後期驟雨增多及有狂風雷暴。

▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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周二立秋天氣酷熱料最高33度 周三再高一度

九天天氣預報則顯示，本周四起將一連五日下雨，其中周五及周六間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫更降至26至30度，而周五雨勢更有時頗大，降雨概率為高。直至下周二（15日）起，天氣才逐漸好轉，但仍有幾陣驟雨，天氣酷熱，氣溫為28至33度。

此外，明日（8日）便是廿四節氣中的立秋，但氣溫仍未回落，高達28至33度，部份時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。翌日（9日）氣溫更升至29至34度，當日大致天晴及酷熱。

天文台料「卡努」重新增強成颱風 移向日本九州以西海域

天文台表示，在正午12時，強烈強帶風暴「卡努」集結在鹿兒島以南約410公里，預料向北或東北偏北緩慢移動，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶。天文台的路徑圖並預測，「卡努」明日將重新增強成颱風，屆時中心風力將達每小時120公里，直至靠近南韓沿岸才再度減弱成強烈熱帶風暴。

中國氣象局預計，「卡努」將以時速約5公里，向北偏東方向緩慢移動，今晚將在日本西南部海面，轉往北偏西方向並逐漸加速及增強，往日本九州南部一帶沿海靠近。

日本南部海域一個熱帶低氣壓正向北方移動

日本氣象廳的路徑圖則顯示，「卡努」將向西北偏北移動，其後北上朝鮮半島一帶。日本氣象廳又指，即使颱風轉變為熱帶低氣壓和溫帶低氣壓，也可能繼續發生大雨、強風、巨浪等劇烈現象。

此外，日本氣象廳資料亦顯示，一個熱帶低氣壓正在日本南部海域，預計明日將增強至熱帶風暴，並往北偏西方向緩慢移動，其後8月11日將加強至強烈熱帶風暴，方向維持不變。