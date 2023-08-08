颱風卡努｜最快周四登陸韓國　踏入立秋仍炎熱　周末有大驟雨

今日（8日）正值二十四節氣的立秋，預示炎熱夏天即將過去，不過香港仍然炎熱。正午時分，本港多處地區氣溫達攝氏33度或以上，下午部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，受高空擾動影響，本周後期會有大驟雨及狂風雷暴，特別是周五及周六，雨勢有時頗大。



而現時集結在鹿兒島以南約270公里的強烈熱帶風暴卡努，預料向西北移動，時速約10公里，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶，料將於8月10日早上登陸韓國。



▼8月7日 香港天氣炎熱▼



踏入立秋，本港天氣仍然炎熱，正午時分，本港多處地區氣溫達攝氏33度或以上，預料下午部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。

天文台預測，高空反氣旋明日會為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。據九天天氣預報，明日氣溫介乎攝氏29至34度，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

九天天氣預報（天文台）

受高空擾動影響，本港在本周後期會有大驟雨及狂風雷暴，在周五（11日）及周六（12日）氣溫會降介乎攝氏26至30度，惟其後的周日（13日）及周一（14日）會略為回升至介乎攝氏28至32度。

不過，隨著高空擾動遠離，下周初廣東沿岸驟雨減少。下周二至四（15至17日）氣溫介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。

天文台也提到，強烈熱帶風暴卡努集結在鹿兒島以南約270公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向日本九州以西海域至朝鮮半島一帶。

據天文台熱帶氣旋路徑資訊，預料卡努將於8月10日早上登陸韓國。（天文台）

▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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據熱帶氣旋路徑資訊，卡努將於8月10日早上8時登陸韓國，原定由8月1日至8月12日在南韓全羅北道扶安郡新萬金一帶舉行的第25屆世界童軍大露營，亦因為卡努逐步迫近，主辦方決定提前結束世界童軍大露營，所有參加者離開在全羅北道新萬金的營地。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均有類似預測，卡努將於8月10日的清晨時分登陸韓國。