颱風蘇拉・直播｜8號風球至少維持至中午　51人受傷求診

【打風 / 10號風球 / 颱風蘇拉 / 天文台蘇拉路徑 / 十號颶風信號】天文台周五（1日）晚上8時15分發出10號颶風信號，持續生效至周六（9月2日）凌晨。天文台指蘇拉減弱成強颱風，並開始逐漸遠離本港，凌晨3點40分改發八號東南烈風或暴風信號。



▼9月2日風暴消息▼

【06:45】強颱風蘇拉已減弱為颱風。

【04:45】在上午5時，強颱風蘇拉集結在香港之西南偏西約120公里，即在北緯21.8度，東經113.2度附近，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。

▼9月1日 10號風球下的白石角▼



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【04:30】新界北部水浸特別報告在早上4點30分取消。

【04:07】民政事務總署上午三時在各區共開放40個臨時庇護中心，至今共有499人入住。截至上午三時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到72宗及兩宗塌樹報告。另外，渠務署確認十一宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至上午三時四十分，共51名市民，分別為27男24女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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【04:00】中國氣象局中央氣象台：蘇拉凌晨3點30分前後在廣東省珠海市南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米/秒），中心最低氣壓為950百帕。

【03:55】澳門氣象局：5時至7時將考慮改發八號東南風球。預測澳門風力將會減弱。在4時強颱風蘇拉集結在澳門西南約50公里，正逐漸遠離澳門。

【03:45】在上午4時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南偏西約100公里，即在北緯21.9度，東經113.3度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風和暴風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。

受風暴潮影響，過去數小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳及尖鼻咀水位會在今早九時至正午十二時升至海圖基準面以上3米多。海面仍有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。

【03:40】天文台在上午3時40分發出八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上。本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

十號風球生效7小時25分鐘。

【02:45】在上午3時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南偏西約90公里，即在北緯21.9度，東經113.4度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。

蘇拉正逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關的颶風仍間中影響本港西部，天文台會視乎風勢情況考慮在上午3時至6時期間改發八號東南烈風或暴風信號。

【01:45】在上午2時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南約70公里，即在北緯21.9度，東經113.6度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶，移向廣東西部沿岸海域。

蘇拉正逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關的颶風仍間中影響本港西部，天文台會視乎風勢情況考慮在上午3時至6時期間改發八號東南烈風或暴風信號。

本港沿海地區水位正在下降。過去兩小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳水位於今早九時左右會升至海圖基準面以上約3米多。

海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留在室內安全地方，切勿外出。

在過去一小時，昂坪、長洲及坪洲分別錄得的最高持續風速為每小時134、116及91公里，最高陣風分別超過每小時161、130及100公里。

9月2日凌晨1點，蘇拉正遠離香港。（香港天文台）

【01:00】香港取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

澳門改掛10號風球，蘇拉正逐漸接近澳門。

【00:45】蘇拉開始逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關具破壞性的暴風和颶風仍影響本港，預料十號颶風信號會維持一段時間。市民需保持高度警覺。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意蘇拉破壞性的風力。

受風暴潮影響，過去兩小時西貢的水位曾達海圖基準面以上約4.5米。大澳水位於星期六(9月2日)早上九時左右會升至海圖基準面以上約3米多。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留在室內安全地方，切勿外出。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及坪洲分別錄得的最高持續風速為每小時143、125及115公里，最高陣風分別超過每小時189、169及140公里。

▼9月1日風暴消息▼

【23:45】天文台指蘇拉稍爲減弱，並開始逐漸遠離本港，但與蘇拉相關具破壞性的暴風和颶風仍影響本港，預料十號颶風信號會維持一段時間。

【22:50】天文台指多處正吹颶風，而蘇拉現時最接近本港，於香港天文台以南約30公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹東北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。

受風暴潮影響，沿海地區水位正在上升，吐露港水位現時上升超過3米，預計在午夜前最高水位為海圖基準面以上5至6米，可能達該區有儀器記錄以來的歷史紀錄。沿岸低窪地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等會出現嚴重水浸。維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。大澳水位於明早(9月2日)約九時左右亦會升至海圖基準面以上約3米多。

【22:22】10號風球下沙田水位上升，城門河兩旁的單車徑甚至行人隧道被水淹浸，水位升至海圖基準面以上約3.1米。

【22:05】天文台發出新界北部水浸特別報告。天文台指，新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響，過去4小時，該區錄得超過115毫米雨量。

【21:58】城門河等低窪地區極受水浸威脅，於今早潮漲時，河水已一度淹蓋單車徑，至傍晚漲退水位回落。惟晚上11時將再次漲潮，河上已出現湧浪，拍打岸邊。記者於晚上８時許在現場目測，45分鐘內水位高度上升了0.6米，速度驚人。

【21:55】天文台指蘇拉眼壁現正橫過本港，多處正吹颶風，而蘇拉會在未來數小時最接近本港，並於香港天文台以南約40公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間，本港將由吹東北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意其破壞性的風力。

【20:35】天文台指，蘇拉的眼壁現正橫過本港，對本港構成相當大的威脅。本港東部地區正吹颶風。

【20:20】天文台指，本港東部地區正吹颶風。按照現時預測路徑，蘇拉會在未來數小時於香港天文台以南約40公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意其破壞性的風力。

【20:15】天文台改掛10號風球。

天文台9月1日晚上8時15分改掛10號風球（十號颶風信號），蘇拉眼壁橫過香港；圖為天文台晚上8時風暴路徑。

【19:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【19:00】天文台預料未來數小時，蘇拉的眼壁會橫過本港，風力會顯著增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺

【18:29】天文台指，蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

▼9月1日 市民西環堅尼地城新海旁看天氣▼



按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

【18:20】天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號。

【17:50】天文台指，會在下午6時20分發出九號烈風或暴風風力增強信號。按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會在下午6時20分發出九號烈風或暴風風力增強信號。

【17:04】教育局指，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近香港，受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，而沿岸地區的水位亦會於明日（九月二日）早上約六時開始顯著上升。考慮風暴最新的發展及情況，為確保學生的安全，教育局宣布明日所有學校繼續停課。

【16:45】天文台指蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。

【16:42】民政事務總署各區臨時庇護中心至今共有277人入住。截至下午四時，政府1823電話中心收到12宗塌樹報告。另外，渠務署確認七宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。醫院管理局表示，截至今日下午三時四十分，兩名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【15:45】天文台指，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，會考慮在下午6時至8時之間發出9號烈風或暴風風力增強信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時76、72及66公里，最高陣風分別超過每小時98、98及82公里。

【13:05】天文台指，雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港部分高地風力已達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午六時至十時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

【11:46】政府指，截至今日上午十一時，政府1823電話中心收到兩宗塌樹報告。另外，渠務署確認三宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。醫院管理局表示，截至今日上午十時四十分，一名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【11:45】天文台指，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



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【11:05】天文台指受風暴潮影響，今早維港水位已上漲至海圖基準面上約3米，又指沿岸低窪地區水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年超強颱風山竹襲港時相若。其中在早上近11時，沙田城門水位上升，水淹至岸邊單車徑。政務司司長陳國基指，已指示中相關部門將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉，以策萬全。

【10:15】澳門氣象局將於下午2時改發八號西北風球。

【09:45】天文台指，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，而本港高地持續吹烈風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日日間稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

【08:50】在上午9時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約220公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

天文台指出，蘇拉的眼壁完整，環流緊密。廣東東部沿岸風勢持續增強，位於香港以東約150公里的汕尾一帶已經錄得颶風。

▼1962年 9.1颱風「溫黛」襲港▼



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【07:55】天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

【05:55】天文台表示，在上午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約250公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

【00:47】8號烈風或暴風信號會在今日大部份時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過，天文台會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

雷達圖像可見蘇拉的完整眼壁及大風區正逐漸靠近本港，其外圍雨帶亦正影響廣東東部沿岸。預料今日稍後本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

天文台02:45更新九天天氣預報。(天文台圖片)

【02:40】 天文台發出8號風球，預料本港平均風速每小時63公里或以上。蘇拉在02:00集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速達每小時205公里。

【00:40】天文台宣布會在凌晨2時40分發出8號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

▼8月31日 颱風蘇拉襲港前夕店舖加緊防風▼



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▼8月31日 颱風蘇拉襲港前夕市況▼



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圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

天文台對蘇拉的預測路徑；圖為中午12時截圖。（天文台網頁圖片）

▼8月31日風暴消息▼

【23:45】天文台指按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

【23:35】在晚上11時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約320公里，即在北緯21.5度，東經117.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

天文台指，受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

【20:45】在晚上9時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約340公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

天文台指，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明早二時至五時之間改發八號烈風或暴風信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

【20:30】天文台預計明日 （9月1日） 凌晨改掛8號風球，午後不少市民到街市及超市掃貨備糧以渡暴風日。有市民表示囤購兩日食糧，對於街市蔬菜被搶購一空及加價感無奈，甚至有市民放棄到街市購物，直接「轉戰」超市。有人緊張掃貨儲糧之時，亦有家長帶兒女到超市「扮下嘢」狂掃薯片，感受打風氣氛。

+ 1

【17:10】澳門氣象局指將於今晚11時改發三號風球。

【16:59】前天文台台長岑智明繼昨日（30日）破例開腔講風後，今日（31日）再在Facebook發文，指蘇拉的中心最高風速曾達每小時230公里，僅次於2014年超強颱風威馬遜在南海創下的每小時240公里紀錄，較2018年山竹橫過呂宋進入南海後的每小時175公里強度還要高。

【16:45】天文台指，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明早二時至五時之間改發八號烈風或暴風信號。

天文台又指，受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置，若蘇拉按照現時預測於本港以南掠過，風暴潮引致的最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。然而，若蘇拉提早於本港以東登陸，並在北面掠過，其影響則較小。

【16:34】政務司司長陳國基稱今召開跨部門督導委員會議，確保要有全面充分準備及應變部署，以應變颱風可能帶來的嚴重威脅，會議超過20部門，由他統籌及保安局督導。

陳表示，按天文台最新預測，會於明日、即9月1日凌晨兩點至5點期間改掛8號風球，並於其後維持一段時間，明日開學日會停課。

▼8月31日 政府交代應對颱風蘇拉襲港工作▼



+ 15

【15:45】天文台指，按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號，預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

【15:40】天文台改發三號強風信號。

▼8月31日 政府交代應對颱風蘇拉襲港工作▼



【14:58】消息指，政府在召開跨部門會議後，因應風暴逼近，全港學校包括中小學及幼稚園明日諪課。

【14:45】天文台指，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強。天文台會在今日下午三時四十分改發三號強風信號。

【13:40】澳門氣象局今午（31日）表示，蘇拉移動速度有所加快，按現時路徑，明日(9月1日)早上將進入澳門300公里範圍，預料當地明日日間開始風勢才會明顯增強。因此，明日清晨改發三號風球機會為高，隨後視乎其路徑及強度變化，如蘇拉於廣東東部登陸後才移近，影響程度會有所降低，如蘇拉最終採取不登陸但近岸路徑移近珠江口，對澳門影響將更為顯著，明日晚間至後日(9月2日)凌晨改發8號風球機率為「較高」。

▼8月31日 3號風球生效風力不大▼



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【11:30】超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台預測今明兩日相當接近珠江口一帶，有礙復常後首個開學日。教聯會副會長、立法會議員鄧飛建議，政府可提早宣布停課，以保障學生安全。

【10:45】根據天文台最新更新的九天天氣預測，香港明日有狂風驟雨及雷暴，初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風10級，即暴風程度，離岸及高地達12級，即颶風程度。

【10:14】超強颱風蘇拉逐漸逼近香港，政府嚴陣以待。特首李家超今早（31日）早上已要求各單位作好全面部署及準備，以應對蘇拉可能帶來的威脅。他指參與的部門有20多個，委派政務司司長負責統籌，保安局局長作協調，政府下午會召開記者會，由政務司司長陳國基講述跨部門的準備工作。

【08:50】內地中央氣象台早上8時最新預測顯示，預計蘇拉將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，並將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，級數為強颱風級或超強颱風級，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。中央氣象台今晨升級發布台風紅色預警。

內地中央氣象台8月31日早上8時最新預測顯示，將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，級數為強颱風級或超強颱風級；圖為中央氣象台8月31日早上6時預測圖。

【08:00】上午8時，蘇拉集結在香港之東南偏東約440公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。香港天文台指，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午三時至五時之間改發三號強風信號。按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

【06:45】天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至星期六（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮，海有湧浪。

【04:45】天文台指，在上午5時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約460公里。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。明日及週末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。天文台會在今日下午3時至5時之間改發三號強風信號，並視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

【01:45】天文台指，在上午2時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約490公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。按照現時預測路徑，蘇拉會在今早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在今日中午前維持。本港高地間中吹強風，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。

▼8月30日 天文台發出一號風球▼



▼8月30日風暴消息▼

【22:45】天文台指，過去一兩小時，本港高地間中吹強風。按照現時預測路徑，蘇拉會至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。預料蘇拉會在周五至周六（9月1日及2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。

【17:45】天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發三號強風信號。

【17:40】天文台今日傍晚5時40分發出一號戒備信號。

【16:30】澳門氣象局指一號風球於下午4時30分發出，在下午2時，超強颱風蘇拉集結在澳門東南偏東約 730 公里。

【13:00】天文台今日中午最新九天天氣預報顯示，周五及周六（9月1日及2日）的風力比昨日（29日）有所調整，指本港離岸及高地周五及周六間中達8級，即達烈風程度。預報亦顯示，周五稍後起有狂風驟雨及雷暴，周末亦大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。

【12:43】前天文台台長岑智明今日在社交平台發表對蘇拉動向的看法，他指雖然各大電腦預報仍然存在頗大分歧，但可以肯定蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而按照電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早移動亦較為偏西，影響香港機會上升，籲市民儘早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。

【11:40】天文台署理高級科學主任江如秋在電台節目表示，蘇拉今、明兩日與本港仍有一段距離，故天氣會較好，但日間或會酷熱，直至周五和周六（9月1、2日）將會靠近珠江口範圍，屆時本港風勢會較大，亦會有狂風驟雨，但未來的移動路徑和強度仍存在不確定性，呼籲市民留意最新天氣預測。

【11:30】澳門氣象局指，「蘇拉」已經進入澳門800公里範圍，該局下午將發出一號風球。

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼



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【10:55】香港天文台最新表示，隨著蘇拉移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號，更指蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，根據最新預測路徑，蘇拉進入本港800公里範圍內或再急轉彎或「拉西」，仍有機會在香港以西登陸，而熱帶氣旋西登或東登，對本港天氣破壞程度大不同，一文看清西登與東鈃之別。

【09:10】熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。