颱風蘇拉．最新交通安排｜港鐵：今日至下周一部份高鐵班次取消

【8號風球交通安排/颱風交通安排/打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逐步靠近，香港天文台會在今日（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號，並會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日（9月1日）考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。



港鐵已表示，內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月3日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。颱風蘇拉逼港下交通安排，最新/即時消息，不斷更新。



▼8月30日 天文台發出一號風球▼



▼8月31日颱風蘇拉交通消息▼

【08:15】超強颱風蘇拉來勢洶洶，仍無阻港人周末北上玩樂的決心，反而有不少港人最關注在8號風球下，本港與內地各大口岸會否「封關」，以及港鐵會否停駛等公共交通問題，甚至擔心因打風被迫滯留在內地。一般而言，來往香港與內地的通關口岸仍會正常開放，但推持有限度服務，市民須注意來往關口至內地，以及來往香港市區的交通有可能受影響。其中最多人使用的港鐵東鐵線羅湖站及落馬洲站，在8號風球下會維持服務，但若改掛9號或以上風球，列車服務便會暫停；來往落馬洲、皇崗口岸的過境穿梭巴士在8號風球下，亦會維持有限度服務。

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【08:00】港鐵表示，內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月3日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。港鐵指，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。

8月31日車務調動：



G6388、G6381終點站更改為深圳北站。

取消以下車次:

由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G3005、G3007

9月1日取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562

由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559

9月2至3日取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G5609、G3005、G3007

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼

