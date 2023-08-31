颱風蘇拉｜澳門晚上11時改掛3號風球　明午至晚間改掛8號機會較高

超強颱風蘇拉逼近港澳，澳門地球物理暨氣象局於今日（31日）晚上11時改發三號風球，預料三號風球將在明日（1日）上午維持。預測本澳風力將會增強。於31日晚上11時，蘇拉集結在澳門以東約 370 公里。蘇拉現時強度仍維持超強颱風級別，按現時路徑，1日清晨將進入澳門300公里範圍。但由於蘇拉環流較小，預料日間開始風勢才會明顯增強，1日下午至晚間改發八號風球的機會為高。此外，受蘇拉雲雨帶影響，未來數日有驟雨及雷暴，2至3日雨勢有時頗大。



澳門氣象局指出，受到天文大潮疊加風暴潮影響， 2日日間低窪地區將會出現水浸，發出黃色風暴潮警告機會為高。由於蘇拉有機會非常接近珠江口，對澳門的威脅增加，因此不排除改發更高風球及橙色或以上級別風暴潮警告，呼籲巿民做好防風及防水浸措施。



另外，澳門教青局經與氣象部門、教育界及學校會商後，由於9月1日不涉及學校考試，教學影響相對較小，宣佈非高等教育學校的開學日延至9月4日或之後。



氣象局氣象監察中心主任陸鎮樺於31日下午表示，蘇拉的路徑仍有很多不確定性，如蘇拉於廣東東部登陸後才移近，影響程度會有所降低，如蘇拉最終採取不登陸但近岸路徑移近珠江口，對澳門影響將更為顯著。

澳門氣象局8月31日表示，蘇拉移動速度有所加快，按現時路徑，9月1日早上將進入澳門300公里範圍，圖為澳門氣象局8月31日晚上11時預測路徑。

陸鎮樺指，蘇拉持續向西北方向移動，未來兩日大致移向廣東東部沿海，隨後路徑或會較接近珠江口，而蘇拉現時強度仍維持超強颱風級別，移速有所加快，按現時路徑，明日早上將進入澳門300公里範圍。

該局指，由於蘇拉環流較小，加上受內陸較乾燥東北風影響風向，仍會以北至西北風為主，預料明日日間開始風勢才會明顯增強。因此，明日清晨改發三號風球機會為高，而隨後視乎其路徑及強度變化，如蘇拉於廣東東部登陸後才移近，影響程度會有所降低。

氣象局氣象監察中心主任陸鎮樺表示，現時颱風「蘇拉」的路徑仍有很多不確定性。（澳門政府新聞局截圖）

若蘇拉採取不登陸但近岸路徑移近珠江口 對澳門影響將更為顯著

不過，如蘇拉最終採取不登陸但近岸路徑移近珠江口，對澳門的影響將更為顯著，因此本局將適時評估是否需要改發更高風球。

天文大潮疊加風暴潮 水浸情況將會非常顯著

該局指，由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，按現時預測路徑，蘇拉將非常接近珠江口，9月2日日間低窪地區會出現水浸，發出黃色風暴潮警告機會為較高，如「蘇拉」最終採取較離岸路徑移近珠江口，水浸情況將會非常顯著，故發出橙色風暴潮警告的機會為中等。

澳門氣象局指明日晚間至後日(9月2日)凌晨改發8號風球機率為「較高」。（澳門氣象局截圖）

澳門氣象局局長梁永權表示，氣象局在今日上午已與不同部門開會，並給予相關資料與不同部門作參考，隨著颱風的移動會與不同部門緊密溝通，而相應部門應該會在分析資料過後由部門宣布安排。

他又指，現時氣象局評估颱風近岸路徑移近珠江口的機會較少，惟100公里內的颱風路徑誤差屬未必可以克服的誤差，故仍要待明日颱風登岸才可知道。他補充，由於颱風蘇拉是較為細小的颱風，其暴風圈較少，會否比過往「山竹」對澳門的影響較大，很取決於颱風的路徑。

澳門氣象局局長梁永權表示，氣象局在今日上午已與不同部門開會，並給予相關資料與不同部門作參考。（澳門政府新聞局截圖）

不少人關注今次颱風會否令澳門再出現水浸，他則表示，如蘇拉由近岸路徑移近珠江口不能夠排除會掛橙色風暴潮警告，即水浸會去到內港最低點的地方1至1.5米；但如颱風蘇拉於廣東東部登陸後才移近，則應只會掛黃色風暴潮警告，即水浸會去到內港最低點的地方1米或以下。