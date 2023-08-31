颱風蘇拉｜澳門氣象局：明晚至後日凌晨改掛8號風球機率「較高」

撰文：陶嘉心
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超強颱風蘇拉逼近港澳，澳門正掛一號風球，澳門氣象局今午（31日）表示，蘇拉移動速度有所加快，按現時路徑，明日(9月1日)早上將進入澳門300公里範圍，預料當地明日日間開始風勢才會明顯增強。因此，明日清晨改發三號風球機會為高，隨後視乎其路徑及強度變化，如蘇拉於廣東東部登陸後才移近，影響程度會有所降低，如蘇拉最終採取不登陸但近岸路徑移近珠江口，對澳門影響將更為顯著，明日晚間至後日(9月2日)凌晨改發8號風球機率為「較高」。

澳門氣象局8月31日表示，蘇拉移動速度有所加快，按現時路徑，9月1日早上將進入澳門300公里範圍，圖為澳門氣象局8月31日早上11時預測路徑。

澳門氣象局指，蘇拉持續向西北方向移動，未來兩日大致移向廣東東部沿海，隨後路徑或會較接近珠江口，而蘇拉現時強度仍維持超強颱風級別，移速有所加快，按現時路徑，明日早上將進入澳門300公里範圍。

該局指，由於蘇拉環流較小，加上受內陸較乾燥東北風影響風向，仍會以北至西北風為主，預料明日日間開始風勢才會明顯增強。因此，明日清晨改發三號風球機會為高，而隨後視乎其路徑及強度變化，如蘇拉於廣東東部登陸後才移近，影響程度會有所降低

若蘇拉採取不登陸但近岸路徑移近珠江口　對澳門影響將更為顯著

不過，如蘇拉最終採取不登陸但近岸路徑移近珠江口，對澳門的影響將更為顯著，因此本局將適時評估是否需要改發更高風球。

天文大潮疊加風暴潮　水浸情況將會非常顯著

該局指，由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，按現時預測路徑，蘇拉將非常接近珠江口，9月2日日間低窪地區會出現水浸，發出黃色風暴潮警告機會為較高，如「蘇拉」最終採取較離岸路徑移近珠江口，水浸情況將會非常顯著，故發出橙色風暴潮警告的機會為中等。

澳門氣象局指明日晚間至後日(9月2日)凌晨改發8號風球機率為「較高」。（澳門氣象局截圖）
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