颱風蘇拉・澳門不斷更新｜凌晨1點掛10號風球　賭場關閉

超強颱風蘇拉襲香港、澳門，減弱成強颱風，逐漸遠離香港，但正接近澳門。澳門在9月2日（星期六）凌晨1點改掛10號風球。



9月2日（星期六）凌晨2點，蘇拉接近澳門，十號風球懸掛。（澳門氣象局）

9月2日（星期六）更新：

【02:00】澳門氣象局：周六早上疊加風暴潮最嚴重，料水深1.5至2米。

【01:00】澳門在凌晨1點改發十號風球。預料十號風球將維持一段時間。預測澳門風力將會增強。在凌晨1點，超強颱風蘇拉集結在澳門東南約 30 公里，正逐漸接近澳門。

紅色風暴潮警告仍然生效，預測9月2日凌晨1點至下午4點，低窪地區會出現水浸。

截至凌晨1時，民防行動中心錄得2人受傷及62宗事故報告，分別為12宗倒塌、45宗清除墜下物、3宗處理地盤設施、1宗海上事故，以及 1宗火警。

凌晨1時，避險中心有206人使用，今次開放累計230人使用。

9月1日（星期五）更新：

【21:30】澳門氣象局晚上（1日）指，蘇拉移速有所加快，由於預料蘇拉將會周六（2日）凌晨在澳門30公里範圍內掠過，將考慮於周六凌晨1時至3時改發10號風球。

同時，由於蘇拉非常接近澳門，按最新預測將會對本澳造成進一步風暴潮增水，並叠加天文大潮影響，預料周六凌晨低窪地區開始出現水浸，早上更有機會出現1.5米至2米水浸，且水位可能在短時間內快速上升。

澳門行政長官賀一誠作出批示，在氣象局預告發出高於8號風球起暫時關閉幸運博彩業務的地方及場所。當氣象局晚上8時預告將於晚上11時改發9號風球，有賭場保安員拒絕公眾入場，場內賭客陸續離開，工作人員向現場人士解釋須暫時關閉賭場。

因應蘇拉逼近，澳珠陸路口岸需暫停通關服務，澳門治安警察局派員於關閘口岸進行封關工作，以及在口岸周邊指示旅客及疏導交通。（澳門新聞局）

蘇拉逼近，澳門治安警察局至晚上持續派員執行低窪地區疏散撤離工作，協助有需要人士撤離到安全地點，而因應蘇拉逼近，澳珠陸路口岸需暫停通關服務，治安警察局派員於關閘口岸進行封關工作，以及在口岸周邊指示旅客及疏導交通。