颱風蘇拉｜颱風海葵預測移動路徑向本港西移300公里　變蘇拉2.0？

熱帶氣旋蘇拉為港帶來10號風球，至今日（2日）凌晨3時40分才被8號風球取代，對港威脅至少延至下午。一風雖走，但又有一風正靠近。天文台等東亞官方氣象機構大幅修改原擬吹襲台灣至福建的另一熱帶氣旋「海葵」的預測移動路徑，向南移300公里，下周二（5日）凌晨在本港東北約400公里的粵閩交界登陸，屬於東登熱帶氣旋，加上埋岸時會逐漸由颱風減弱為熱帶風暴，天文台的九天天氣預報只顯示下周二本港吹和緩（3至4級）東風，威脅不大。



▼9月2日 超強颱風蘇拉襲港過後紅磡情況▼



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55名市民報稱風暴期間受傷

民政事務總署表示，上午9時在各區共開放40個臨時庇護中心，至今共有505人入住；截至上午9時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到121宗及兩宗塌樹報告，渠務署確認18宗水浸個案，截至上午9時政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至上午9時，共63名市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診，分別為34男29女。

颱風蘇拉在9月2日早上保持向西移動，對香港的威脅減低。（天文台圖片)

10號風球生效7小時25分鐘

天文台今日凌晨改掛8號風球，昨晚（1日）8時15分發出的10號風球，生效7小時25分鐘。蘇拉今早已減弱為颱風，集結在香港之西南偏西約160公里，中心附近最高持續風速每小時145公里，會在今日橫過廣東西部沿岸海域。

天文台表示，熱帶氣旋蘇拉會在今日橫過廣東西部沿岸海域，該區風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及風暴潮，海有巨浪及湧浪。隨後蘇拉會逐漸遠離及減弱，但受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。

天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，熱帶氣旋「海葵」較大機率吹襲台灣及福建，吹襲本港的機率為20%至30%。（天文台圖片)

預測海葵登陸位置大修訂 料在港東北400公里東登

天文台表示，另一熱帶氣旋海葵會在今明兩日大致移向台灣，並在下周中期靠近福建至廣東東部沿岸一帶。

相比昨日亞太各主要官方氣象機構公布的海葵移動路徑，今日的路徑圖大幅修訂，由原來掠過台北，再橫過台灣海峽登陸福建福州一帶，改為掠過台南後再登陸粵閩交界的漳州一帶，其登陸位置由在本港東北約700公里，一下子向西移至本港東北約400公里，拉近300公里。

亞太各主要官方氣象機構最初預測颱風蘇拉在本港東北約400公里的閩南泉州、廈門一帶登陸，其後逐步修訂至漳州、潮州、汕頭、汕尾，最終掠過香港南部30公里，和最初的預測出現400公里的差距。

▼9月2日 亞太氣象機構修改熱帶氣旋「海葵」預測移動路徑▼



天文台：海葵路徑存在變數 下周初最高33度

天文台11時半的更新預測，指出位於台灣以東海域的海葵會在未來一兩日橫過台灣，隨後移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。與海葵相關的驟雨會在下周中期影響廣東沿岸一帶，預料一股大陸氣流會在下周後期為華南帶來普遍晴朗的天氣。

天文台今日上午11時半公布的「九天天氣預報」顯示，明日（3日）天氣料續受蘇拉影影，吹和緩至清勁（4至5級）程度的東風，初時達強風程度（6級），大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，日間短暫時間有陽光。

隨後數日（4至6日）吹和緩（3至4級）北至西北風，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度。受大陸氣流影響，下周五（8日）開始吹微風。