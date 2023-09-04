颱風海葵｜一號戒備訊號生效　天文台：今日發出更高信號機會不大

天文台在今日（4日）凌晨4時40分發出一號戒備信號，現在仍然生效。天文台在上午8時45分表示，颱風海葵已減弱為強烈熱帶風暴，目前集結在香港以東約600公里，即在北緯23.2度，東經119.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過台灣海峽。



天文台中午更新，表示今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。



天文台表示，強烈熱帶風暴海葵在今早9時，位於北緯 23.2 度，東經 119.9 度，即香港之東約 600 公里，其中心附近最高持續風速為每小時 110 公里。海葵會在今日橫過台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。此外，酷熱天氣警告現正生效，天文台呼籲市民應慎防中暑，多補充水分 。

天文台中午12時表示，按照現時預測路徑，海葵會在今日橫過台灣海峽，與其相關的強風區與香港保持一段距離。今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

預料海葵會在明早（5日）於廣東東部至福建南部沿岸登陸，隨後較大可能移入廣東東部內陸並逐漸減弱，但路徑存在變數，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。

受其下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。隨著海葵移入廣東東部內陸，與其相關的雨帶會在未來兩三日影響沿岸地區。

天文台署理高級科學主任蔡振榮在電台節目表示，「海葵」剛已減弱成為強烈熱帶風暴，而其昨日橫過台灣南部並進入台灣海峽，預料今日會橫過台灣海峽及與香港保持400公里的距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

他預測，「海葵」會繼續向西移動，並在明日在廣東東部及福建南部登陸，並繼續在廣東東部內陸逐漸減弱。由於「海葵」會逐漸靠近本港，但同時會亦因登陸減弱，故是否要改急更高訊號，要視乎其強度變化及與珠江口的距離。

他續指，受「海葵」影響，本港今日天氣酷熱，海面會有湧浪，而隨著其逐漸靠近，會為本港帶來驟雨。

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海葵會在今日橫過台灣海峽，受其外圍下沉氣流影響，廣東地區天氣酷熱。隨後海葵會大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，並在本周中至後期為廣東東部帶來驟雨，但其路徑存在變數。

另外，熱帶氣旋鴻雁會在今明兩日，橫過日本以南海域。