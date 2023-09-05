颱風海葵｜天文台：一號風球中午前維持　改掛3號機會較低

天文台今日（5日）上午3時45分指出，海葵正逐漸靠近廣東東部至福建南部沿岸，並預料在未來數小時於該區登陸，隨後移入廣東東部內陸並進一步減弱。一號戒備信號會在中午前維持。在上午4時，海葵集結在香港之東北偏東約380公里，預料向西移動，時速約12公里，逐漸靠近廣東東部至福建南部沿岸。天文台指出，除非海葵採取顯著較南路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。



截至9月5日上午4時，天文台對海葵路徑的預測。（天文台圖片）

天文台指出，雖然海葵會在廣東內陸逐漸靠近珠江口一帶，但預料本港普遍吹強風的可能性不大。除非海葵採取顯著較南路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。海面有湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。與海葵相關的雨帶會在未來一兩日影響廣東沿岸地區。

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天文台表示，海葵會在今日大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，並移入內陸，與其相關的雨帶會在未來一兩日影響華南沿岸。而一道廣闊低壓槽會在本週後期為南海中至北部帶來不穩定天氣。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在今明兩日橫過琉球群島以東海域並逐漸增強。

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