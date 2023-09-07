天文台發黑色暴雨警告　新界北港島東錄150毫米雨量　強陣風吹襲

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台在晚上11時05分，改發黑色暴雨警告。天文台稍早已在晚上9時50分，發出紅色暴雨警告，即在發出黃雨警告25分鐘後，已因雨勢持續而改發警告。



天文台早於晚上7時50分發出新界北部水浸特別報告，指局部地區會有大雨，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，有可能出現嚴重水浸。天文台其後於晚上9時25分，發出黃色暴雨警告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台又指，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

據天文台紀錄，晚上7時45分至8時45分，北區錄得最高雨量達150毫米。

而在晚上9時45分至10時45分，東區、南區都錄得逾百毫米雨量。

此外，天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，儘快到安全地方躲避。 在晚上9時39分左右，橫瀾島錄得每小時約70公里的強陣風。在晚上11時正左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台深夜預料，一道低壓槽繼續為廣東地區帶來雷雨，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，而今日晚上雨勢頗大，大部分地區錄得超過70毫米雨量，其中新界北區及港島東更錄得超過150毫米雨量。預料該低壓槽會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。