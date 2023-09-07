黑色暴雨警告．最新消息｜李家超：十分關注水浸　部門正採取行動

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台在晚上11時05分，改發黑色暴雨警告。天文台稍早已在晚上9時50分，發出紅色暴雨警告，即在發出黃雨警告25分鐘後，已因雨勢持續而改發警告。



天文台早於晚上7時50分發出新界北部水浸特別報告，指局部地區會有大雨，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，有可能出現嚴重水浸。天文台其後於晚上9時25分，發出黃色暴雨警告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



【01:27】特首李家超在Facebook撰文，表示十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

【01:18】天文台表示，與海葵殘餘相關的低壓槽自周四晚(7日)為廣東沿岸帶來暴雨。本港周四6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部周四晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應注意安全。

▼9月8日暴雨消息▼



【00:40】城巴表示，由於現時天氣惡劣，石澳、赤柱及大潭一帶道路嚴重受阻，6號、9號、14號及15號線現時暫停服務。另外現時將軍澳及黃竹坑一帶交通環境惡劣。城巴呼籲顧客週五早上出門前，預早留意城巴App，查閱石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

【00:18】港鐵表示為保安全，觀塘綫來往觀塘至黃埔列車暫停服務。

【00:01】港鐵表示，因暴雨期間有雨水進入黃大仙站，為確保安全，現時黃大仙站需要關閉，觀塘綫列車不停黃大仙站。觀塘站往返調景嶺站每10分鐘一班。

另外，因車站外路面水浸，香港站C出入口、南昌站 A2出入口、柴灣站E出入口及上水站E出入口暫時關閉。早前曾關閉的柴灣站B出入口已經重新開放。

▼9月7日暴雨消息▼



【23:45】天文台發出山泥傾瀉警告。

【23:44】政府公布已獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於周五（8日）零時零分排洪。 一些新界地區可能出現水浸情況，有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，以便他們採取適當措施。

北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動

【23:05】天文台發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台又指，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

據天文台紀錄，晚上7時45分至8時45分，北區錄得最高雨量達150毫米。

【19:50】天文台發出之新界北部水浸特別報告。指新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

而在晚上9時45分至10時45分，東區、南區都錄得逾百毫米雨量。

此外，天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，儘快到安全地方躲避。 在晚上9時39分左右，橫瀾島錄得每小時約70公里的強陣風。在晚上11時正左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台深夜預料，一道低壓槽繼續為廣東地區帶來雷雨，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，而今日晚上雨勢頗大，大部分地區錄得超過70毫米雨量，其中新界北區及港島東更錄得超過150毫米雨量。預料該低壓槽會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。