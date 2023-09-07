黑雨水浸．最新消息｜政府6時前公布今日是否須停工停課

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台在晚上11時05分，改發黑色暴雨警告。天文台稍早已在晚上9時50分，發出紅色暴雨警告，即在發出黃雨警告25分鐘後，已因雨勢持續而改發警告。



天文台早於晚上7時50分發出新界北部水浸特別報告，指局部地區會有大雨，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，有可能出現嚴重水浸。天文台其後於晚上9時25分，發出黃色暴雨警告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



昨天本港雨量分佈，可見東面變成澤國。（天文台圖片）

▼9月8日暴雨消息▼

▼9月8日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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在凌晨3時，雷達圖顯示雨帶正覆蓋香港東南部，並開始影響澳門。（天文台圖片)

【03:18】暴雨擴至澳門，氣象局發出黃色暴雨警告。

【02:34】政府表示將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上6時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。

截至今日凌晨1時，渠務署確認12宗水浸個案，40支來自渠務署和路政署的緊急救援隊伍人員已前往相關地區處理水浸個案。政府發言人再次呼籲市民在惡劣天氣期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，同時要密切留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。

▼9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



【01:45】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。 在1時35分左右，香港航海學校錄得每小時約70公里的強陣風。

【01:27】特首李家超在Facebook撰文，表示十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況，請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【01:18】天文台表示，與海葵殘餘相關的低壓槽自周四晚(7日)為廣東沿岸帶來暴雨。本港周四6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部周四晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應注意安全。

【00:40】城巴表示，由於現時天氣惡劣，石澳、赤柱及大潭一帶道路嚴重受阻，6號、9號、14號及15號線現時暫停服務。另外現時將軍澳及黃竹坑一帶交通環境惡劣。城巴呼籲顧客週五早上出門前，預早留意城巴App，查閱石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

【00:18】港鐵表示為保安全，觀塘綫來往觀塘至黃埔列車暫停服務。

【00:01】港鐵表示，因暴雨期間有雨水進入黃大仙站，為確保安全，現時黃大仙站需要關閉，觀塘綫列車不停黃大仙站。觀塘站往返調景嶺站每10分鐘一班。

另外，因車站外路面水浸，香港站C出入口、南昌站 A2出入口、柴灣站E出入口及上水站E出入口暫時關閉。早前曾關閉的柴灣站B出入口已經重新開放。

▼9月7日暴雨消息▼

【23:45】天文台發出山泥傾瀉警告。

【23:44】政府公布已獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於周五（8日）零時零分排洪。 一些新界地區可能出現水浸情況，有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，以便他們採取適當措施。

北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動

【23:40】消防處表示，晚上發生水浸，消防處正進行救援行動。如市民受到事故影響，呼籲保持鎮定，因應實際情況盡量留在安全地方​，並留意最新天氣消息。

【23:25】天文台更新新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是新田及牛潭尾、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去幾小時，該區錄得超過150毫米雨量。

【23:05】天文台發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【21:55】天文台指新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過150毫米雨量。

【21:50】天文台改發紅色暴雨警告信號。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

教育局宣布學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【21:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

據天文台紀錄，晚上7時45分至8時45分，北區錄得最高雨量達150毫米。

【19:50】天文台發出之新界北部水浸特別報告。指新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。