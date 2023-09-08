黑雨水浸．交通消息｜停工停課？ 九巴龍運城巴日間巴士暫停服務

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區周四晚（7日）開始持續大雨，天文台在晚上11時05分改發黑色暴雨警告。多處出現嚴重水浸，車輛死火，甚至港鐵站有洪水湧入，路人被急流沖走。



▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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【04:45】電車公司表示由頭班車起暫停服務。

【04:45】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，城巴日間巴士服務維持暫停，直至另行公佈。城巴會視乎天氣及道路情況，適時作出恢復巴士服務的評估。

【04:18】九巴表示，受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【01:44】九巴及龍運公布，受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，為保障行車安全，九巴及龍運所有深宵及通宵路線即時起暫停服務，直至另行通知。

【01:39】港鐵表示，今天的觀塘綫服務已經終止，港鐵職員會於非行車時間可行的情況下進行復修。會視乎復修進度，通知市民早上的列車服務安排。

【01:30】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，決定所有通宵巴士服務暫停，直至另行公佈。

【00:50】運輸署宣佈因道路事故，龍翔道(往觀塘方向)近黃大仙中心的全線現已封閉， 駕駛人士請考慮改用其他道路