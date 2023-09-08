黑雨水浸．交通消息｜學校停課　港鐵觀塘綫石硤尾至彩虹站暫停

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區周四晚（7日）開始持續大雨，天文台在晚上11時05分改發黑色暴雨警告。多處出現嚴重水浸，車輛死火，甚至港鐵站有洪水湧入，路人被急流沖走。



▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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【05:56】港鐵表示，收到航空公司通知，受惡劣天氣影響，機場快綫香港站市區預辦登機手續暫時未能提供，直至另行通知，提醒乘客提早前往機場辦理登機手續。

【05:35】港鐵表示，港鐵人員於通宵非行車時間一直努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。

由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：

-石硤尾至彩虹站暫停服務；前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫，前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。

-來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

-來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車

受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。

港鐵表示，因應突發天氣情況，沿綫多區發生水浸，請乘客多見諒，為行程預留充裕時間，亦請乘客考慮使用其他鐵路綫。

【04:45】電車公司表示由頭班車起暫停服務。

【04:45】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，城巴日間巴士服務維持暫停，直至另行公佈。城巴會視乎天氣及道路情況，適時作出恢復巴士服務的評估。

【04:18】九巴表示，受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

【04:00】因道路事故，龍翔道(往觀塘方向)近黃大仙中心的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【01:44】九巴及龍運公布，受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，為保障行車安全，九巴及龍運所有深宵及通宵路線即時起暫停服務，直至另行通知。

【01:39】港鐵表示，今天的觀塘綫服務已經終止，港鐵職員會於非行車時間可行的情況下進行復修。會視乎復修進度，通知市民早上的列車服務安排。

【01:30】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，決定所有通宵巴士服務暫停，直至另行公佈。

【00:50】運輸署宣佈因道路事故，龍翔道(往觀塘方向)近黃大仙中心的全線現已封閉， 駕駛人士請考慮改用其他道路