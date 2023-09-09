黑雨水浸｜孫玉菡重申不用立法手段一刀切停工　須維持城市運作

本港經歷百年一遇暴雨，政府無宣布全民停工，僅提醒僱主「極端情況」不應要求非必要人員上班，有議員認為現時「極端情况」指引不清晰，亦有議員倡立法「停工令」。勞工及福利局局長孫玉菡重申，極端情況下僱員工作安排等同八號風球，相關指引行之有效，不用立法手段「一刀切」停工是要維持城市運作。



第八屆黃金時代展覽暨高峰會在會展開幕，勞福局局長孫玉菡出席開幕典禮。（歐嘉樂攝）

孫玉菡出席一個電視節目時，再解釋為何政府不透過立法強制僱員停工，他指這麼多年來僱主和僱員都是用勞工處編制的指引，來處理颱風和暴雨上班和下班的工作安排，該指引後來增加了「極端情況」，指引用了很久也行之有效。

至於為何不考慮以立法的手段「一刀切」停工，他指社會要考慮無論天氣狀況怎樣，有些地方是需要有人上班，香港有很多行業，每個行業都要因應自身需要，定斷哪些是必要和必需人員。另外他指今次是第一次發出「極端情況」，日後會加強宣傳相關工作指引。

根據以往經驗僱主都會遵從指引

被問到會否懲罰在 「極端情況」下扣減薪金的僱主，孫玉菡表示，根據以往經驗，僱主都會遵從指引，絕大多數的情況經過勞工處的勞資關係科調停，都能解決，不一定要訴諸法律。