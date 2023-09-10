世紀暴雨︱李家超聽取各部門周一安排　陳國基將交代善後進度

上周四至五（7至8日）一場世紀暴雨震驚香港市民，部份地方的水浸及山泥傾瀉仍在時，天文台今日（10日）凌晨4時發出特別天氣提示，指位於本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。天文台早上6時25分一度發出黃色暴雨警告信號，其後在8時55時分取消。



【14:17】行政長官李家超表示，今天下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及明天周一的安排部署。政務司司長陳國基將於下午稍後時間會見傳媒，公布政府跨部門善後工作進度。

【11:00】本港以南海域持續有雷雨發展，並可能在下午影響香港。

【10:10】港鐵公布：黃大仙站部分設備因水浸損壞，復修需時，B3出入口仍需關閉，預計排隊出入閘及候車時間可能較長。

部分月台幕門已回復正常運作，其餘月台幕門維持打開直至完成修復，請注意安全及留意車站職員指示。升降機及扶手電梯亦暫停使用，有需要的乘客，請使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。

【10:02】雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【09:30】現時位於本港以南的一道雷雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並預料在中午前後影響珠江口一帶。市民應提高警惕。

【08:55】天文台在上午8時55分取消黃色暴雨警告信號。

天文台凌晨4時發出特別天氣提示，本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區。（天文台圖片)

▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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【06:26】天文台預料強陣風吹襲香港，長洲錄得每小時約70公里的強陣風，呼籲市民如身處室外盡快到安全地方躲避。

【06:25】天文台早上6時25分發出黃色暴雨警告信號。

【04:00】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來一兩小時影響本港。

天文台：今日有幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台在凌晨0時20分更新九天天氣預報，指一道低壓槽會在今日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，料吹東至東南風4級，初時離岸間中5級，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台料隨着該低壓槽減弱，本周初至中期驟雨減少，天色稍為好轉；不過預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸地區帶來不穩定天氣。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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