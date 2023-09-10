天文台：雷雨帶正逐漸靠近沿岸地區　料中午前後影響珠江口一帶

撰文：韋景全
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上周四至五（7至8日）一場世紀暴雨震驚香港市民，部份地方的水浸及山泥傾瀉仍在時，天文台今日（10日）凌晨4時發出特別天氣提示，指位於本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。天文台早上6時25分一度發出黃色暴雨警告信號。

【09:30】現時位於本港以南的一道雷雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並預料在中午前後影響珠江口一帶。市民應提高警惕。

【08:55】天文台在上午8時55分取消黃色暴雨警告信號。

天文台凌晨4時發出特別天氣提示，本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區。（天文台圖片)

▼9月8日凌晨　黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼

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【06:26】天文台預料強陣風吹襲香港，長洲錄得每小時約70公里的強陣風，呼籲市民如身處室外盡快到安全地方躲避。

【06:25】天文台早上6時25分發出黃色暴雨警告信號。

【04:00】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南的一道雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來一兩小時影響本港。

天文台：今日有幾陣狂風雷暴　雨勢有時頗大

天文台在凌晨0時20分更新九天天氣預報，指一道低壓槽會在今日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，料吹東至東南風4級，初時離岸間中5級，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台料隨着該低壓槽減弱，本周初至中期驟雨減少，天色稍為好轉；不過預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸地區帶來不穩定天氣。

▼9月8日凌晨　柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

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在截至上周五（8日）早上7時的24小時內，港島、九龍及新界東傾盤大雨，港島東的柴灣一帶累計逾600毫米。(天文台圖片）
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