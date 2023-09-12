天氣｜天文台再發出特別天氣提示　料低壓槽致局部地區有大雷雨

天文台今日（12日）清晨5時50分再發出特別天氣提示，稱受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。



天文台料本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大。日間短暫時間有陽光。



天文台雷達圖顯示，在香港以南有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

天文台6小時內兩度提示今局部地區雨勢有時較大

經歷上周突然而來的世紀大暴雨後，天文台增強提醒市民留意雷雨，在今日凌晨0時及清晨5時50分發出特別天氣提示，料受低壓槽影響，本港今日局部地區雨勢有時較大。

九天天氣預報顯示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大，日間短暫時間有陽光，吹和緩東至東南風，氣溫介乎26至30度；未來數日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

低壓槽周五起再移近廣東 料港間中有雷暴

天文台表示，現時影響華南沿岸的低壓槽會在今、明兩日稍為遠離，因此驟雨逐漸減少；不過預料該低壓槽會在本周中後期再度靠近廣東沿岸，該區天氣不穩定，預測周五（15日）間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，雷雨天氣持續至周六（16日），下周日（17日）起雨勢減弱。

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