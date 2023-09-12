天文台再發特別天氣提示　提早預告明日局部地區雨勢較大、有雷暴

本港近日經歷連場大雨，今午新界東更錄得超過20毫米雨量。天文台加強提醒市民留意雨勢，繼今日三度發出特別天氣提示後，下午五時再發提示，提早預告明日雨況，受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港明日（13日）局部地區雨勢有時較大及有雷暴。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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天文台三度發提示 提醒市民今日雨況

上周突然而來的世紀大暴雨，天文台今日三度發出特別天氣提示，預告雨勢發展，呼籲市民提高警惕。天文台下午五時再發特別天氣提示，預告明日的下雨情況。天文台指，受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港明日（9月13日）局部地區雨勢有時較大及有雷暴。

天文台雷達圖顯示，在香港以南有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

根據九天天氣預報顯示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大，日間短暫時間有陽光，吹和緩東至東南風，氣溫介乎26至30度；未來數日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

低壓槽周五起再移近廣東 料港間中有雷暴

天文台表示，現時影響華南沿岸的低壓槽會在今、明兩日稍為遠離，因此驟雨逐漸減少；不過預料該低壓槽會在本周中後期再度靠近廣東沿岸，該區天氣不穩定，預測周五（15日）間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，雷雨天氣持續至周六（16日），下周日（17日）起雨勢減弱。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

