暴雨．消息｜黃雨警告取消　紅雨一度生效近5小時　接3宗水浸報告

天文台於今日（14日）上午5時55分改發出紅色暴雨警告信號，紅雨生效近5小時後，天文台於早上10時30分改發黃雨警告，所有暴雨警告到上午11時45分取消。教育局清晨宣布，所有上午校及全日制學校今日停課，至中午前，教育局宣布所有上午校及全日制學校今繼續停課，下午校照常上課。



▼9月14日交通消息▼

▼9月14日 天文台發出紅色暴雨警告信號▼



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天文台指出，一道低壓槽昨日為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港昨日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢較大。沙田、大埔及北區錄得超過10毫米雨量。預料低壓槽會在未來兩三日為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽減弱，下週初廣東沿岸地區驟雨減少，天色稍為好轉。

於今日凌晨零時，天文台已發出特別天氣提示，稱位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來兩三小時影響本港。於凌晨3時10分，天文台再發特別天氣提示，指驟雨及雷暴會在未來兩三小時持續影響本港。凌晨3時25分，天文台再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台雷達圖顯示，本港今日局部地區料雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

▼9月14日暴雨消息▼

【11:45】天文台取消黃色暴雨警告。

【10:35】渠務署在Facebook表示，截至今日上午9時，渠務署確認三宗水浸報告，分別位於柴灣道迴旋處、鰂魚涌街及東區走廊近北角消防局，三個地點的水浸情況已在短時間內得以紓緩。

署方表示，早兩天雨勢緩和期間，已安排隊伍清理渠道、排水口及上游引水道，尤其是早前水浸比較嚴重的地點，例如柴灣及黃大仙等，以降低水浸風險。鑑於連日受大雨影響，渠務署的緊急事故控制中心於9月11日一直啟動至今，今晨提早派出約60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸報告及進行緊急清理淤塞的渠道及河道。

若市民發現街道水浸，盡快致電24小時渠務熱線2300 1110向渠務署報告。

【10:30】天文台發出黃色暴雨警告。天文台指，黃雨生效表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨亦可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【09:31】發展局發言人提醒市民，紅色暴雨及雷暴警告現正生效，有機會因大雨引致山泥傾瀉，必須保持高度警覺。

發展局指在大雨期間，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。若居住在靠近斜坡地方的市民，盡量留在遠離斜坡的房間，如果可以便到較高的樓層。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

樹木及構建物亦可能因為泥土及表層大量吸水而受影響，市民外出時需保持警覺，盡量避免在樹下及出現石屎剝落現象的構築物下長時間逗留。

圖為截至9月14日清晨5時30分本港雨量分布。（天文台圖片）

【08:50】天文台指過去一兩小時，港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。本港以南水域仍有強雷雨區發展並向北移動，預料未來一兩小時本港大雨持續。

【08:02】天文台發特別天氣提示，指過去一小時，港島東部錄得超過40毫米雨量，在本港東部不斷有驟雨發展。預料未來一兩小時大雨持續。

【05:55】天文台發出紅色暴雨警告。

【04:25】天文台發出特別天氣提示，九龍城區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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【03:55】天文台發出黃色暴雨警告。

【03:25】天文台發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【00:00】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警惕。

明日續有驟雨及雷暴 雨勢有時頗大

根據天文台九日天氣預報，本港地區今日（14日）大致多雲，間中有驟雨，部份地區雨勢有時較大及有雷暴。氣溫介乎26至29度。吹和緩東至東南風。明日（15日）多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。周六（16日）仍間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。雷雨天氣料至下周日（17日）好轉，但下星期仍續有驟雨。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

