紅雨．即時消息｜天文台：強雷雨區北移　料未來一兩小時大雨持續

天文台於今日（14日）上午5時55分改發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。教育局宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。 另外，渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線報告。



▼9月14日交通消息▼

▼9月14日 天文台發出紅色暴雨警告信號▼



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天文台指出，一道低壓槽昨日為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港昨日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢較大。沙田、大埔及北區錄得超過10毫米雨量。預料低壓槽會在未來兩三日為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽減弱，下週初廣東沿岸地區驟雨減少，天色稍為好轉。

於今日凌晨零時，天文台已發出特別天氣提示，稱位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來兩三小時影響本港。於凌晨3時10分，天文台再發特別天氣提示，指驟雨及雷暴會在未來兩三小時持續影響本港。凌晨3時25分，天文台再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台雷達圖顯示，本港今日局部地區料雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

▼9月14日暴雨消息▼

【09:31】發展局發言人提醒市民，紅色暴雨及雷暴警告現正生效，有機會因大雨引致山泥傾瀉，必須保持高度警覺。

發展局指在大雨期間，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。若居住在靠近斜坡地方的市民，盡量留在遠離斜坡的房間，如果可以便到較高的樓層。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

樹木及構建物亦可能因為泥土及表層大量吸水而受影響，市民外出時需保持警覺，盡量避免在樹下及出現石屎剝落現象的構築物下長時間逗留。

圖為截至9月14日清晨5時30分本港雨量分布。（天文台圖片）

【08:50】天文台指過去一兩小時，港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。本港以南水域仍有強雷雨區發展並向北移動，預料未來一兩小時本港大雨持續。

【08:02】天文台發特別天氣提示，指過去一小時，港島東部錄得超過40毫米雨量，在本港東部不斷有驟雨發展。預料未來一兩小時大雨持續。

【05:55】天文台發出紅色暴雨警告。

【04:25】天文台發出特別天氣提示，九龍城區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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【03:55】天文台發出黃色暴雨警告。

【03:25】天文台發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【00:00】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警惕。

明日續有驟雨及雷暴 雨勢有時頗大

根據天文台九日天氣預報，本港地區今日（14日）大致多雲，間中有驟雨，部份地區雨勢有時較大及有雷暴。氣溫介乎26至29度。吹和緩東至東南風。明日（15日）多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。周六（16日）仍間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。雷雨天氣料至下周日（17日）好轉，但下星期仍續有驟雨。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

